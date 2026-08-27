Nakon gotovo dva tjedna stigla ključna vijest iz Lokve Rogoznice: Požar je konačno ugašen!

Vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije iza sebe imaju još jedan dan ispunjen intervencijama. Gasili su požare trave, niskog raslinja i otpada, intervenirali u prometnoj nesreći, otvarali lift i vrata kuće, a posebno se izdvaja vijest iz Lokve Rogoznice, gdje je požar koji je evidentiran još 13. kolovoza konačno ugašen.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 6 sati 26. kolovoza do 6 sati 27. kolovoza, požar u Lokvi Rogoznici proglašen je ugašenim u srijedu u 20 sati.

Četiri intervencije JVP-a Split

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita tijekom dana intervenirali su četiri puta.

U 15.57 sati izašli su na prometnu nesreću u Ulici Zbora narodne garde. Na intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo s trojicom vatrogasaca.

U 17.09 sati uslijedila je tehnička intervencija otvaranja lifta u Šimićevoj ulici, dok su u 20.09 sati vatrogasci intervenirali zbog požara otpada i niskog raslinja u Bračkoj ulici.

Posla je bilo i tijekom noći. U 3.37 sati vatrogasci su pozvani u Stepinčevu ulicu zbog puknuća vodovodne cijevi i nestanka električne energije u objektu.

Gorjelo kod Biska i Kaštel Sućurca

Vatrogasci su tijekom srijede intervenirali i na drugim područjima Splitsko-dalmatinske županije.

U Bisku je u 8.23 sati izbio požar trave i niskog raslinja. Opožareno je oko 1500 četvornih metara, a na terenu su bila trojica pripadnika DVD-a Trilj s jednim vozilom.

Veća vatrogasna intervencija zabilježena je i u Kaštel Sućurcu, gdje je u 16.36 sati izbio požar trave i niskog raslinja. Izgorjelo je oko 1000 četvornih metara, a u gašenju su sudjelovali DVD Mladost s tri vozila i 13 vatrogasaca te DVD Gomilica s tri vozila i devet vatrogasaca.

U Pučišćima su, pak, vatrogasci u 10.34 sati imali tehničku intervenciju otvaranja vrata na kući. Na teren su izašla četiri pripadnika DVD-a Pučišća.