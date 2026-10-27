Nakon gotovo četiri desetljeća počeli radovi na splitskom nathodniku koji pamti strašnu tragediju: Poginulo je troje ljudi

Na Poljičkoj cesti u Splitu započeli su dugo najavljivani radovi na sanaciji i dogradnji pješačkog nathodnika koji povezuje Mertojak i Visoku. Riječ je o objektu koji Splićane i danas podsjeća na jednu od najtežih tragedija u novijoj povijesti grada, kada su 4. siječnja 1988. godine u urušavanju betonskog zida poginule tri osobe.

Radovi su službeno započeli u ponedjeljak, 26. listopada, a dio su šire rekonstrukcije Poljičke ceste, jedne od najprometnijih splitskih prometnica. Hrvatske ceste najavile su obnovu dionice duge približno 360 metara, od raskrižja s Trondheimskom do raskrižja s Velebitskom ulicom.

Vrijednost investicije iznosi oko 2,3 milijuna eura bez PDV-a, a ugovoreni rok izvođenja je 200 radnih dana. Izvođači su tvrtke MAR iz Samobora i COLAS Hrvatska iz Varaždina.

Obnovit će se nathodnik, kolnik i pješačke staze

Prva faza radova obuhvaća sanaciju i dogradnju postojećeg nathodnika, izgradnju novih pristupnih stepenica te uređenje pješačkih staza. Planirana je i obnova kolničke konstrukcije, rekonstrukcija semaforiziranog raskrižja, uređenje biciklističkih staza i autobusnih stajališta te modernizacija javne rasvjete i sustava odvodnje.

Posebno zahtjevan dio projekta bit će sanacija samog nathodnika. Oštećeni dijelovi konstrukcije uklanjat će se metodom hidrodemoliranja, nakon čega slijedi obnova konstrukcije i uređenje pristupa.

Po završetku radova nathodnik bi ponovno trebao biti stavljen u funkciju te omogućiti sigurniju pješačku povezanost Visoke i Mertojaka.

Promjene u prometu na Poljičkoj cesti

Zbog radova je uvedena privremena regulacija prometa. U smjeru od državne ceste DC8 prema Trajektnoj luci Split zatvara se krajnji desni prometni trak, dok se promet odvija preostalim dvama trakama uz ograničenje brzine u zoni gradilišta.

Autobusno stajalište u smjeru grada privremeno se izmješta istočnije, ispred zgrade HEP-a.

U sljedećoj fazi predviđeno je i zatvaranje krajnjeg desnog prometnog traka u suprotnom smjeru, o čemu će javnost biti naknadno obaviještena.

Iz Hrvatskih cesta pozivaju vozače na strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije jer se tijekom radova očekuju povremene gužve i zastoji.

Tragedija koju Split nije zaboravio

Obnova nathodnika ima i posebnu simboličnu težinu. Naime, 4. siječnja 1988. godine u tadašnjoj Končarevoj ulici dogodila se tragedija koja je potresla cijeli Split.

Visoki betonski zid iznenada se urušio na pločnik i prometnicu te usmrtio troje ljudi. Među poginulima bili su mladi vaterpolist koji je krenuo na trening, žena koja je čekala autobus noseći cipele na popravak te mlada novinarka koja je išla na posao.

Tragedija je mogla imati još teže posljedice. Autobusna stanica nalazila se neposredno uz mjesto urušavanja, a samo nekoliko minuta ranije autobus prema središtu grada pokupio je većinu putnika.

Nakon nesreće uslijedila je dugotrajna istraga i sudski postupak. Utvrđivani su ozbiljni propusti u izgradnji zida, uključujući nedostatke armature i neodgovarajuću izvedbu prostora iza konstrukcije. Unatoč tome, nitko nije pravomoćno proglašen odgovornim za smrt troje ljudi.

O toj tragediji Dalmacija Danas pisala je početkom 2025. godine, kada su Hrvatske ceste najavile da će nathodnik biti saniran, a ne uklonjen.

Tada su iz Hrvatskih cesta naveli da su njihove stručne službe, projektanti i stručnjaci splitskog Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije utvrdili kako postojeći nathodnik ne predstavlja opasnost za građane, iako njegovo stanje nije zadovoljavalo funkcionalne ni estetske zahtjeve.

Nakon godina čekanja krenula obnova

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je da će nathodnik nakon obnove ponovno biti u funkciji, dok je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir istaknuo da će se obnoviti i kolnička konstrukcija Poljičke ceste.

Najavljen je i nastavak rekonstrukcije ove važne prometnice, uključujući planiranu izgradnju dvaju novih pješačkih pothodnika.

Nakon gotovo četiri desetljeća od tragedije i godina tijekom kojih je nathodnik bio izvan funkcije, započela je njegova obnova. Time bi jedan od dugo zapuštenih dijelova splitske prometne infrastrukture napokon trebao dobiti novu namjenu, ali i ostati trajni podsjetnik na tri izgubljena života.