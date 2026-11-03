Nakon gotovo 60 godina zatvoreno veliko dalmatinsko odlagalište, slijedi velika sanacija

Nakon gotovo šest desetljeća rada, zadarsko odlagalište Diklo definitivno je zatvoreno. Od 1. studenoga 2026. godine na toj lokaciji više nije dopušteno odlaganje nijedne vrste otpada, čime je završeno dugo razdoblje tijekom kojeg je Diklo bilo jedno od ključnih mjesta za zbrinjavanje otpada na zadarskom području.

Riječ je o važnoj promjeni u gospodarenju komunalnim otpadom, ali zatvaranje odlagališta samo je prvi dio znatno složenijeg procesa. Grad Zadar sada mora osigurati odgovarajuću obradu preostalih vrsta otpada, organizirati sustav koji će funkcionirati bez dosadašnjeg odlagališta te pripremiti njegovu cjelovitu sanaciju.

Miješani komunalni otpad prestao se odlagati još prošle godine

Zatvaranje Dikla odvijalo se postupno. Miješani komunalni otpad na odlagalište se nije dovozio od studenoga 2025. godine, nakon početka rada Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje.

Tijekom prijelaznog razdoblja na Diklu se još prihvaćao dio drugih vrsta otpada, no od početka studenoga i ta je mogućnost ukinuta.

Iz gradske tvrtke Čistoća prethodno su obavijestili građane da je odlagalište trajno zatvoreno te da se na toj lokaciji više ne može odlagati otpad, neovisno o njegovoj vrsti.

Za glomazni otpad određene dvije lokacije

Jedno od važnijih pitanja nakon zatvaranja Dikla odnosi se na glomazni otpad, odnosno stari namještaj, madrace i druge predmete koji se zbog svojih dimenzija ne mogu odlagati u uobičajene spremnike.

Gradsko vijeće Zadra prihvatilo je dopunu odluke o pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, kojom su određene dvije lokacije za njegovu obradu.

Prva se nalazi u sklopu reciklažnog dvorišta Diklo, gdje je predviđena mogućnost obrade mobilnim uređajem. Druga je u gospodarskoj zoni Crno, na zemljištu koje je na raspolaganju gradskoj komunalnoj tvrtki Čistoća.

Određivanje lokacija predstavlja važan organizacijski korak, ali samo po sebi ne znači da su svi kapaciteti i postupci obrade već u potpunosti uspostavljeni.

Reciklažno dvorište ostaje otvoreno

Važno je naglasiti da zatvaranje odlagališta ne znači zatvaranje svih komunalnih sadržaja na Diklu.

Reciklažno dvorište Diklo fizički je odvojeno od nekadašnjeg odlagališta i nastavlja raditi. Građani ondje i dalje mogu predavati određene vrste odvojeno prikupljenog otpada, sukladno pravilima njegova prihvata.

Prema objavljenoj obavijesti Čistoće, dvorište radi od ponedjeljka do petka od 6 do 20 sati, a subotom od 6 do 16 sati.

Najveći posao tek slijedi: Što će biti s prostorom Dikla?

Iako se otpad više ne odlaže, Diklo još nije sanirano. Upravo će uređenje nekadašnjeg odlagališta biti jedan od najvažnijih okolišnih i komunalnih projekata Zadra u sljedećim godinama.

Prema informacijama Grada Zadra, izrađen je idejni projekt sanacije, dok se istodobno rješavaju preostali imovinskopravni odnosi i priprema dodatna dokumentacija, uključujući elaborat sanacije.

Projektno-tehnička dokumentacija financira se uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te nadležnog ministarstva.

Međutim, konačna cijena sanacije, precizan raspored radova i budući izgled prostora još nisu javno razjašnjeni u cijelosti.

Zatvaranjem Dikla završava jedno dugo razdoblje zadarskog komunalnog sustava. Hoće li ono ujedno označiti i početak uspješnog rješavanja dugogodišnjeg okolišnog problema, pokazat će provedba sanacije i učinkovitost novog sustava gospodarenja otpadom.