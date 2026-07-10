Nakon gotovo 30 godina stižu velike promjene: Legendarna dvorana Splita više neće izgledati isto

Nakon gotovo tri desetljeća, u dvorani Košarkaškog kluba Split započinje važna modernizacija. U povijest odlaze čelične konstrukcije koševa koje su bile postavljene još 1996. godine, a od ponedjeljka kreću radovi na ugradnji novih hidrauličnih konstrukcija.

Osim zamjene koševa, u klubu najavljuju i osvježenje izgleda parketa, koji će u novu sezonu ući u novom ruhu.

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Simboličan oproštaj od starih konstrukcija pripao je mlađem kadetu Anti Sliškoviću, koji je postigao posljednji koš prije početka radova. Time je zaključeno jedno razdoblje dvorane koja je gotovo 30 godina bila mjesto brojnih utakmica, pobjeda i sportskih uspomena.

Modernizacijom infrastrukture Split nastavlja pripreme za novu sezonu, u kojoj će igrače i navijače dočekati obnovljena dvorana s novim koševima i osvježenim parketom.