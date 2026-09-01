Nakon gotovo 30 godina presuda za ubojstvo Tupaca

Gotovo tri desetljeća nakon ubojstva jednog od najpoznatijih repera svih vremena, porota u Las Vegasu proglasila je Duanea „Keffe D“ Davisa krivim za ubojstvo Tupaca Shakura.

Davis (63), nekadašnji vođa bande South Side Compton Crips, proglašen je krivim za ubojstvo prvog stupnja uz uporabu smrtonosnog oružja. Porota je odluku donijela nakon manje od tri sata vijećanja, a prijeti mu doživotni zatvor. Izricanje kazne zakazano je za 13. listopada.

Tužitelji se pozivali na njegove vlastite izjave

Tijekom suđenja tužiteljstvo je tvrdilo da Davis nije bio osoba koja je ispalila smrtonosne hice, već da je organizirao napad i pribavio oružje. Važan dio slučaja činile su njegove izjave tijekom godina, uključujući intervjue i memoare u kojima je govorio o svojoj ulozi u događajima koji su prethodili ubojstvu. Obrana je tvrdila da su takve izjave bile preuveličane radi zarade i publiciteta.

– Gotovo 18 godina Duane Davis govori policiji, televiziji, u knjigama, intervjuima na YouTubeu i svima koji su ga htjeli slušati da je odgovoran za ubojstvo Tupaca Shakura. Recite mu da ste ga čuli. Proglasite ga krivim – poručio je tužitelj Binu Palal u završnoj riječi.

Tupac Shakur ranjen je u pucnjavi iz vozila 7. rujna 1996. godine u Las Vegasu, a od posljedica ranjavanja preminuo je šest dana poslije u dobi od 25 godina. Njegovo ubojstvo desetljećima je bilo jedan od najpoznatijih neriješenih slučajeva u povijesti glazbe.

Davis je nakon izricanja presude najavio žalbu.