Nakon godina čekanja kreće sanacija odlagališta otpada na Braču: Projekt vrijedan gotovo četiri milijuna eura

„Iznimno mi je drago da i službeno započinjemo sa sanacijom Kupinovice jer nakon današnjeg potpisivanja ugovori, radovi na odlagalištu su dobili izvođača i stručni tim. Ovo je važan početak, ali ne i kraj priče, Kupinovicu ne želimo riješiti djelomično, već paralelno radimo na dokumentaciji za preostale faze i nastavljamo prema cjelovitoj sanaciji i trajnom rješenju”, poručila je Ivana Marković, gradonačelnica Supetra.

Danas su u supetarskoj gradskoj vijećnici potpisani ugovori za radove i stručne usluge, nadzor, vođenje projekta i projektantski nadzor, čime dugogodišnji projekt ulazi u fazu konkretne realizacije. Ukupna vrijednost ugovorenih poslova iznosi 3.934.830,05 eura bez PDV-a.

Najveći dio odnosi se na sam ugovor za sanaciju, vrijedan 3.821.700,05 eura bez PDV-a, sklopljen s tvrtkom HIS d.o.o. iz Donje Višnjice. Stručni nadzor povjeren je tvrtki CONTECH d.o.o. (49.780,00 eura), vođenje projekta tvrtki NEZIKON d.o.o. (33.350,00 eura), a projektantski nadzor tvrtki H-PROJEKT d.o.o. (30.000,00 eura), iz Zagreba.

Potpisivanju su, uz gradonačelnicu Marković, prisustvovali pročelnik Ivica Blažević sa suradnicima ispred Grada Supetra, direktorica Komunalnog društva GRAD Marijana Šemanović sa svojim timom, te predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Aleksandra Krstić i Sofija Petrinec.

Put do sanacije Kupinovice trajao je godinama i uključivao je niz administrativnih i pravnih koraka. Ustavni sud Republike Hrvatske u travnju 2023. donio je odluku kojom je otvoren put prema zatvaranju i sanaciji odlagališta. Grad Supetar potom je nastavio aktivnosti na provedbi te odluke, a na inicijativu gradonačelnice, tadašnje članice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, Odbor je 9. srpnja 2024. jednoglasno pozvao nadležno Ministarstvo da odluku Ustavnog suda provede u što kraćem roku. Isti proces rezultirao je i povećanjem udjela sufinanciranja sanacije s prvotnih 75 na 90 posto, čime je Grad Supetar samo u prvoj fazi uštedio više od 590 tisuća eura.

Nakon što je Komunalno društvo GRAD d.o.o. provelo javnu nabavu za izvođača radova, u srpnju 2025. pokrenut je postupak, a dokumentacija je potom dostavljena Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Posljednji administrativni korak riješen je krajem kolovoza 2026., kada je Vlada RH dala suglasnost za sklapanje dodatka ugovoru o sufinanciranju sanacije, čime su bili ispunjeni svi uvjeti za sklapanje ugovora s izvođačima. Dokumentacija za drugu fazu sanacije već je pripremljena i čeka potrebne dozvole, a cilj ostaje cjelovita sanacija odlagališta i trajno rješenje pitanja Kupinovice.