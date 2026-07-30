Nakon dvije godine zajedničkih nastupa, stiže rastanak: Član benda Baby Lasagne objavio emotivnu poruku

Klavijaturist Mihael Žipovski objavio je na Instagramu da nakon dvije godine napušta bend Baby Lasagne. Kako je otkrio - planira se posvetiti vlastitoj karijeri, studijskom radu i glazbenoj produkciji.

'Dragi prijatelji, želim vas obavijestiti da sam odlučio napustiti bend. Protekle dvije godine donijele su mi prekrasno i jedinstveno glazbeno iskustvo na kojem ću uvijek biti zahvalan, no odlučio sam napraviti sljedeći korak u svojoj karijeri i posvetiti se studijskom radu i glazbenoj produkciji', napisao je.

'Želim zahvaliti Marku, Martinu, Matiji i Roku, bila mi je velika čast dijeliti pozornicu s njima i posebno sam zahvalan na njihovom razumijevanju i podršci mojoj odluci. Nastavit ćemo surađivati, samo na drukčije načine, a pojavit ću se i u novom spotu. Bendu želim puno uspjeha u svemu što ih čeka. I dalje ću pratiti njihov rad, ovaj put ne kao član, nego kao fan! Hvala i vama na podršci koju ste mi pružali sve ovo vrijeme. Veselim se svemu što slijedi i nadam se da ćete biti uz mene kako bih to mogao podijeliti s vama', dodao je, piše Story.

Njegovu objavu podijelio je i frontmen benda Baby Lasagna. Žipovski je s Lasagnom bio i na Eurosongu 2024., kad je s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' osvojio visoko drugo mjesto, što je najbolji rezultat Hrvatske na tom natjecanju.