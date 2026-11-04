Nakon dvije festivalske nagrade, Daria Lorenci Flatz vraća se u Split, a predstava "Ja, glumica!" prvi put stiže u Šibenik

Publika Teatra uz more ponovno će imati priliku uživati u glumačkom umijeću jedne od najistaknutijih hrvatskih glumica. Nakon što je ovog ljeta oduševila splitsku publiku i osvojila čak dvije festivalske nagrade, Daria Lorenci Flatz vraća se u Loru s hvaljenom komedijom “Ja, glumica!”, a u studenome je očekuje i novo gostovanje – prvi put s ovom predstavom stiže na pozornicu Hrvatskoga narodnog kazališta u Šibeniku.

U Lori će 7. studenoga u 20 sati izvesti predstavu "Ja, glumica!", dok će je 12. studenoga prvi put predstaviti publici HNK-a Šibenik. Daria Lorenci Flatz, prvakinja Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu i jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih glumica, ovog je ljeta svojim nastupom na Teatru uz more osvojila srca gledatelja. Njihovim je glasovima proglašena najboljom glumicom ljetnog kazališnog festivala, dok je “Ja, glumica!” ponijela titulu najbolje predstave festivala. Dvostruko priznanje publike najbolja je pozivnica za novi susret sa splitskim gledateljima.

"Ja, glumica!" duhovita je, iskrena i životna kazališna priča koja publiku poziva na smijeh, ali i na prepoznavanje vlastitih svakodnevnih borbi, slabosti i malih pobjeda. Jer, na koncu, ni život glumice nije samo glamurozna izvedba! Što se sve događa kada se svjetla pozornice ugase, a šminka skine s lica?

Sve će vam Daria Lorenci Flatz ispričati iz prve ruke!

Kroz niz duhovitih situacija, osobnih iskustava i prepoznatljivih životnih trenutaka publika će zaviriti iza kulisa glumačkog poziva. Bez uljepšavanja, s mnogo autoironije i šarma, glumica otkriva koliko je život na pozornici nepredvidiv i zahtjevan, ali i koliko je svakodnevica puna neobičnih, apsurdnih i zabavnih situacija. U ovoj predstavi Daria Lorenci Flatz pokazuje se u nešto drugačijem izdanju – neposredna, duhovita i autoironična, u susretu s publikom koji briše granicu između pozornice i gledališta. "Ja, glumica!" podsjeća nas da se ne moramo uvijek shvaćati preozbiljno, da su naše nesavršenosti dio onoga što jesmo i da je smijeh često najbolji način suočavanja sa životnim nepredvidivostima.

Njezina neposrednost, energija i iznimna sposobnost komunikacije s publikom pretvaraju ovu komediju u kazališni susret koji nadilazi priču o glumačkoj profesiji. Iako je naslovljena “Ja, glumica!”, u brojnim će se situacijama lako prepoznati svatko tko se ikada našao između očekivanja, ambicija, obiteljskih obveza i svakodnevnih životnih izazova.

Pred splitskom i šibenskom publikom tako su dvije prilike za susret s glumicom čiji su talent i karizma odavno prepoznati na hrvatskoj kazališnoj sceni, a komedija “Ja, glumica!” još jednom potvrđuje da su iskrenost, humor i vrhunska gluma dobitna kombinacija za večer ispunjenu smijehom i emocijama.

Stoga, vidimo se 7. studenoga u 20 sati na Teatru uz more u Lori, a 12. studenoga u HNK-u Šibenik!

Ne propustite večer smijeha uz Dariju Lorenci Flatz i njezinu predstavu "Ja, glumica!"

Informacije i rezervacije: 091 795 7260

Online prodaja ulaznica: www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

Prodajna mjesta:

Knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak Media (City Center)

Blagajna u Lori (sat vremena prije izvedbe)