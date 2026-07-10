Nakon dugotrajne sage na Kašjunima počelo novo poglavlje: Pogledajte kako se montira novi lokal

Na jednoj od najpoznatijih splitskih plaža u tijeku je montaža novog, legalnog ugostiteljskog objekta. Dalmacija Danas snimila je aktualne radove na Kašjunima, gdje bi uskoro trebala započeti nova ugostiteljska priča. Na prostoru na kojem su se donedavno nalazili objekti povezani s bivšim koncesionarom, tvrtkom Dolis, sada se montira novi objekt.

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Posao dobila tvrtka poznatog splitskog ugostitelja

Riječ je o legalnom objektu koji se postavlja nakon odabira novog korisnika prostora za obavljanje ugostiteljske i drugih predviđenih djelatnosti. Posao je dobila tvrtka "Dobar zalogaj" d.o.o., čiji je vlasnik poznati splitski ugostitelj Stipe Dujić. Dujić je u ugostiteljskom poslu već dugi niz godina, a u gradu je poznat i kao vlasnik jednog ugostiteljskog objekta u središtu Splita.

Koncesija Dolisu prestala krajem rujna

Kako smo ranije pisali, koncesija tvrtke Dolis d.o.o. za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na Kašjunima prestala je 30. rujna 2025. godine. Unatoč prestanku koncesije, objekti još neko vrijeme nisu bili uklonjeni, zbog čega se to pitanje otvorilo i na sjednici splitskoga Gradskog vijeća. Tada je istaknuto kako je Državni inspektorat donio rješenja o uklanjanju dvaju objekata, a od nadležnih institucija zatraženo je hitno postupanje. Iz tvrtke Dolis tvrdili su da je koncesija u cijelosti plaćena, ali da zbog kasnijeg uvođenja u posjed nisu iskoristili cijelo ugovoreno razdoblje. Najavljivali su i traženje pravne zaštite, smatrajući da njihov položaj u javnosti nije prikazan potpuno i korektno.

U veljači uklonjeni stari objekti

Uklanjanje ugostiteljskih objekata započelo je početkom 2026. godine. Najprije je uklonjen jedan objekt, dok je drugi još bio u postupku demontaže. Do kraja veljače s plaže su potpuno uklonjeni stari štekati i barovi, čime je završeno dugotrajno poglavlje povezano s bivšim koncesionarom i spornim sadržajima na području Park-šume Marjan. Nakon uklanjanja Dolisovih objekata i odabira novog ugostitelja, na Kašjunima se sada montira novi, legalni objekt.