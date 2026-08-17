Nakon dugog zastoja ponovno kreću radovi na Širini: Poznato koliko će trajati

Radovi na rekonstrukciji raskrižja „Širina“ u Solinu nastavljaju se sutra, 18. kolovoza. Na gradilište dolazi novi izvođač, tvrtka Texo Molior d.o.o., a vrijednost ugovorenih radova iznosi 19,4 milijuna eura bez PDV-a.

Nastavak je to projekta koji je zastao nakon što su Hrvatske ceste raskinule ugovor s DIV Grupom zbog neispunjavanja ugovornih obveza. Nakon raskida proveden je novi postupak javne nabave za izbor izvođača koji će dovršiti preostale radove.

Prvo će dovršiti novi most

Pred novim izvođačem ostao je opsežan posao. Potrebno je dovršiti donji ustroj, uključujući preostali dio temelja stupova, stupove i naglavne grede, kao i gornji ustroj koji obuhvaća čeličnu konstrukciju i kolničku ploču.

Radovi uključuju i dovršetak novog mosta, sanaciju mostova „Novi Jadro“ i „Stari Jadro“, rekonstrukciju postojećeg raskrižja te postavljanje prometne opreme i signalizacije.

Projekt će se dovršavati u dvije faze. Prva obuhvaća završetak izgradnje novog mosta, za što je predviđen rok od 12 mjeseci.

Nakon što promet bude preusmjeren preko novog mosta, počet će druga faza. Ona uključuje sanaciju postojećih mostova i rekonstrukciju raskrižja „Širina“, a za te je radove predviđeno dodatnih šest mjeseci.

Ako radovi budu tekli prema predviđenim rokovima, za završetak obje faze bit će potrebno ukupno 18 mjeseci.