Nakon druženja sve krenulo po zlu: Mladić (22) teško ozlijeđen u Makarskoj

Noćno druženje u Makarskoj završilo je fizičkim sukobom dvojice 22-godišnjaka, nakon kojeg je jedan od njih zadobio tešku tjelesnu ozljedu.

Sukob se dogodio 9. kolovoza oko 1.25 sati, nakon zajedničkog druženja. Najprije je došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između dvojice mladića.

U sukobu je jedan 22-godišnjak zadobio frakturu nosa, koja je okarakterizirana kao teška tjelesna ozljeda.

Drugi 22-godišnjak ubrzo je pronađen te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede protiv njega će biti podnesena kaznena prijava.

No, postupak se ne vodi samo protiv drugog sudionika. I ozlijeđeni 22-godišnjak obuhvaćen je kriminalističkim istraživanjem zbog sumnje da je tijekom istog događaja narušavao javni red i mir.

Zbog toga će protiv njega biti podnesen i optužni prijedlog.

Okolnosti koje su prethodile sukobu i dalje se utvrđuju kroz postupanje nadležnih tijela.