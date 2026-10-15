Nakon dramatične noći u Splitu oglasio se KBC: Dvojica Nizozemaca završila u bolnici, poznato je njihovo stanje

Nakon burne noći u Splitu, koju su obilježili navijački incidenti i velika policijska intervencija, stižu nove informacije iz Kliničkog bolničkog centra Split. Kako je za Dalmaciju Danas potvrdila glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga, tijekom noći liječničku pomoć zatražila su još dvojica nizozemskih državljana.

"Tijekom noći u KBC-u Split medicinski su obrađena još dva nizozemska državljanina, s lakšim tjelesnim ozljedama. Oba su otpuštena", potvrdila nam je Bitanga. Dakle, dvojica Nizozemaca zadobila su lakše ozljede te su nakon liječničke obrade puštena iz bolnice. Zasad nije potvrđeno u kojim su okolnostima ozlijeđeni niti jesu li njihove ozljede povezane sa sinoćnjim pokušajem masovnog navijačkog sukoba.

Policija spriječila sukob više stotina navijača, privedeno 57 osoba

Podsjetimo, kako je jutros objavila Dalmacija Danas, sinoć, 14. listopada, oko 23:30 sati u središtu Splita došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz dviju navijačkih skupina, uoči današnje utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, policijski službenici uporabom sredstava prisile spriječili su sukob većih razmjera, nakon čega su se izgrednici razbježali.

Javni red i mir uspostavljen je u roku od 15 minuta, a policija je izvijestila da je privedeno čak 57 osoba. U prvom policijskom izvješću navedeno je da nije bilo ozlijeđenih.