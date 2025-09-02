Nakon dobrih vijesti o vrtićima u Splitu, hladan tuš: Roditelje dočekale nove cijene posebnih programa

Nova pedagoška godina u Splitu započela je vijestima koje na prvi pogled zvuče ohrabrujuće za roditelje – od ove jeseni uvedena je mjera besplatnog vrtića za svu djecu predškolske dobi. U gradski proračun za provedbu te mjere osigurano je oko 1,5 milijuna eura, a obuhvaćeno je oko 6.500 mališana čija oba roditelja imaju prebivalište u Splitu i zaposleni su. U suradnji s privatnim i vjerskim vrtićima otvoreno je i stotinu novih jasličkih mjesta, čime je povećana dostupnost skrbi za najmlađe, a Grad je najavio i gradnju dvaju novih vrtića koji bi trebali zadovoljiti sve veće potrebe stanovništva.

No, dok se u javnosti isticala mjera besplatnog vrtića, roditelje djece koja pohađaju posebne programe dočekala je sasvim drugačija vijest – od 1. rujna cijene su porasle i do 35 eura mjesečno. Upravo taj paradoks – besplatan redovni program i istovremeno skuplji posebni programi – izazvao je nezadovoljstvo među brojnim roditeljima.

Povećanje cijena do 35 eura

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Splita dao je suglasnost na podizanje cijena posebnih programa u dječjim vrtićima i jaslicama, a odluka se odnosi na sve ustanove kojima je osnivač Grad. Prema novim pravilima, roditelji će od rujna za 10-satne posebne programe i Montessori programe plaćati 35 eura više nego dosad, dok će cijene 6-satnih i 5-satnih posebnih programa porasti za 20 eura mjesečno. Poskupljenje se obračunava na postojeću cijenu redovnog programa, što znači da roditelje već u rujanskim računima očekuju znatno veći iznosi.

Posebni programi obuhvaćaju širok spektar aktivnosti – od ranog učenja engleskog jezika i dramskog programa, do sportskih i glazbenih radionica, kao i Montessori pristupa u jaslicama i vrtićima. Upravo zbog toga velik broj roditelja bira upravo takve programe kako bi djeci pružio dodatne sadržaje i drugačiji pedagoški pristup. No sada se, s poskupljenjem, postavlja pitanje koliko će obitelji moći financijski podnijeti te troškove.

Nezadovoljstvo roditelja zbog iznenadnog tajminga

Roditelji s kojima smo razgovarali ne osporavaju pravo Grada i vrtićkih ustanova da mijenjaju cijene, ali ističu da je problematičan način i trenutak u kojem je odluka donesena. Povećanje cijena objavljeno je svega nekoliko dana prije početka pedagoške godine, pa roditelji nisu imali vremena pripremiti se za dodatne troškove.

„Očekivali smo da će Grad olakšati roditeljima troškove, a dočekala nas je potpuno suprotna situacija. S jedne strane imamo obećanje besplatnog vrtića, a s druge strane poskupljenje posebnih programa na koje smo se već navikli i koje djeca vole“, kazala nam je jedna majka čije dijete pohađa sportski program.

Novi vrtići u najavi

Grad Split posljednjih mjeseci naglašava ulaganja u predškolski sustav. U tijeku je gradnja dvaju novih vrtića, a najavljeno je i daljnje povećanje kapaciteta kako bi se zadovoljili pedagoški standardi i ukinule liste čekanja.