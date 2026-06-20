Nakon deset godina čekanja Hrvatska U-19 ponovno na Euru: Teška skupina i veliki snovi o Svjetskom prvenstvu

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina na Europskom prvenstvu 2026. u Walesu u skupini B igrat će protiv Ukrajine, Italije i Srbije. Prva utakmica, protiv Ukrajine, na rasporedu je u ponedjeljak, 29. lipnja u 21 sat s prijenosom na RTL2 i platformi Voyo. Druga utakmica, protiv Italije, igra se u četvrtak, 2. srpnja u 15 sati, dok se u trećem kolu sastaju Hrvatska i Srbija u nedjelju, 5. srpnja u 17 sati. Europsko prvenstvo u Walesu traje od 28. lipnja do 11. srpnja, a izravne prijenose svih nastupa hrvatskih mladih nada gledajte na RTL2 i platformi Voyo!

Hrvatska je do završnice stigla nakon deset godina čekanja, osvojivši prvo mjesto u drugom kvalifikacijskom krugu, u tzv. elitnom kolu kvalifikacija, ispred Francuske. Plasman u polufinale osiguravaju prva dva mjesta u skupini. Svi polufinalisti turnira izravno se kvalificiraju na Svjetsko prvenstvo U-20 koje će se održati 2027. godine u Azerbajdžanu i Uzbekistanu dok će se za preostalo mjesto boriti trećeplasirane momčadi kroz dodatno razigravanje.

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Izbornik Siniša Oreščanin ocijenio je ždrijeb izrazito zahtjevnim. Hrvatska se u skupini susreće s dobro poznatim protivnicima, uključujući Srbiju koju je već svladala u prvom krugu kvalifikacija rezultatom 4:1. Okosnicu ove talentirane generacije čine u obrani Ljubo Puljić (Bayern München), Marko Zebić (GNK Dinamo) i Noa Mikić (GNK Dinamo), u veznom redu Anđelo Šutalo (HNK Hajduk), Lovro Chelfi (FC Barcelona) i Tomas Baković (GNK Dinamo) te napadu Ivan Barić (NK Osijek), Karlo Mijo Šimić (Wolfsburg) i Dominik Šimić (NK Rudar Velenje).

Ne propustite nastupe mlade hrvatske reprezentacije na RTL2 i platformi Voyo od 29. lipnja u 21 sat!