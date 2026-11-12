Nakon cjelodnevne rasprave prekinuta sjednica splitskog Gradskog vijeća: Pao kvorum, ostalo još 30 točaka dnevnog reda

Nakon cjelodnevne rasprave prekinuta je sjednica Gradskog vijeća Grada Splita. Do prekida je došlo zbog pada kvoruma, odnosno nedovoljnog broja vijećnika potrebnih za nastavak rada i odlučivanje. Sjednica je zaustavljena na 26. točki dnevnog reda, a pred vijećnicima je ostao još velik broj tema o kojima tek trebaju raspravljati.
U trenutku prekida na dnevnom redu bio je Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Hrvatskog narodnog kazališta Split za razdoblje od 2027. do 2030. godine. Zbog nedostatka potrebnog broja vijećnika sjednica nije mogla biti nastavljena, pa će rasprava o preostalim točkama morati pričekati novi termin.
Još nije poznato kada će se sjednica nastaviti
Kada će splitski gradski vijećnici ponovno sjesti u vijećničke klupe, zasad nije poznato. Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita, pravodobno će obavijestiti javnost o terminu nastavka sjednice. Podsjetimo, riječ je o sjednici s opsežnim dnevnim redom, na kojem su se našle brojne važne teme, od komunalnih pitanja i gradskih financija do poslovanja javnih ustanova i trgovačkih društava.
Ostalo još 30 točaka: Od HNK-a i Čistoće do vrtića i ugostiteljskih objekata
Pred vijećnicima je ostalo čak 30 točaka dnevnog reda, uključujući onu na kojoj je sjednica prekinuta.
Među njima su financijski i programski okvir rada HNK-a Split, izvješća o poslovanju gradskih tvrtki poput Čistoće, Prometa, Vodovoda i kanalizacije, Split parkinga i Žnjana, ali i odluke koje se odnose na reorganizaciju dječjih vrtića. Raspravljati se treba i o turističkoj pristojbi za kruzere, poslovanju Park-šume Marjan, infrastrukturnim projektima, gradskim nekretninama te prijedlogu izmjena radnog vremena ugostiteljskih objekata. Posebnu pozornost mogla bi privući izvješća o poslovanju gradskih komunalnih i drugih trgovačkih društava, među kojima su Čistoća, Promet, Vodovod i kanalizacija te Split parking. Na dnevnom redu ostala je i reorganizacija dvaju splitskih dječjih vrtića, kojom se predlaže osnivanje novih ustanova, kao i prijedlog Bojana Ivoševića o izmjenama radnog vremena ugostiteljskih objekata. Sve te teme, međutim, morat će pričekati nastavak sjednice, čiji termin još nije utvrđen.
Ovo su preostale točke dnevnog reda, prema njihovim rednim brojevima:
- Prijedlog programskog i financijskog okvira za rad HNK-a Split od 2027. do 2030. godine.
- Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za kruzere u Splitu za 2028. godinu.
- Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Grada Splita za 2025. godinu.
- Izvješće o radu Javne ustanove Park-šuma Marjan za 2025. godinu.
- Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Split za 2025. godinu.
- Godišnji izvještaj o poslovanju Parkova i nasada za 2025. godinu.
- Godišnji izvještaj o poslovanju tvrtke Žnjan za 2025. godinu.
- Godišnji izvještaj o poslovanju Čistoće za 2025. godinu.
- Godišnji izvještaj o poslovanju Lovrinca za 2025. godinu.
- Godišnji izvještaj o poslovanju Vodovoda i kanalizacije za 2025. godinu.
- Godišnji izvještaj o poslovanju Stano-uprave za 2025. godinu.
- Godišnji izvještaj o poslovanju Prometa za 2025. godinu.
- Godišnji izvještaj o poslovanju Split parkinga za 2025. godinu.
- Godišnji izvještaj o poslovanju Razvojne agencije Split (RaST) za 2025. godinu.
- Izmjene odluke o državnim potporama za ustanovu DES Split.
- Prijedlog podjele Dječjeg vrtića Radost i osnivanja Dječjeg vrtića Splitsko sunce.
- Prijedlog podjele Dječjeg vrtića Cvit Mediterana i osnivanja Dječjeg vrtića Periska.
- Suglasnost za dodatak sporazumu o sufinanciranju radova na prometnicama u sklopu projekta odvodnje sjevernog sliva Splita.
- Suglasnost za dodatak sporazumu o sufinanciranju prometnica u sklopu projekta odvodnje južnog sliva i dogradnje podmorskog ispusta Stobreč.
- Suglasnost za sufinanciranje radova na prometnicama u Slatinama u sklopu izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreže.
- Prijedlog dodjele koncesije za dimnjačarske poslove na trećem dimnjačarskom području Splita.
- Izvješće o provedbi plana unapređenja zaštite od požara za područje Splita u 2025. godini.
- Suglasnost za dodatak ugovoru o financiranju prometnih površina na području uvale Duboka Garma u Slatinama.
- Prijedlog nagodbe za isplatu naknade za nekretninu površine 290 četvornih metara na području Splita.
- Prijedlog prodaje dviju zemljišnih čestica na Pujankama, ukupne površine 252 četvorna metra.
- Prijedlog nagodbe za isplatu naknade za nekretnine ukupne površine 558 četvornih metara u Stobreču.
- Prijedlog ukidanja statusa javnog dobra na zemljištu ukupne površine 632 četvorna metra u Splitu.
- Prijedlog ukidanja statusa javnog dobra na zemljištu površine 113 četvornih metara u Splitu.
- Prijedlog odricanja od prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine na adresi Petrova 10.
- Prijedlog izmjene i dopune Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Splita, koji je podnio gradski vijećnik Bojan Ivošević.