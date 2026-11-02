Nakon cjelodnevne rasprave o "Šutinoj Fimi mediji", vlast i oporba složne: Evo koja su dva zaključka izglasana

Cjelodnevna rasprava o takozvanoj "Šutinoj Fimi mediji" u splitskoj Banovini završila je usvajanjem dvaju zaključaka oko kojih su se usuglasili predstavnici vlasti i oporbe.

Nakon brojnih međusobnih optužbi, prozivki i rasprava o poslovima tvrtki povezanih sa suradnikom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, Antonijem Nikolićem, Gradsko vijeće Grada Splita donijelo je zaključke koji se odnose na dostavu dokumentacije i postupanje nadležnih institucija.

Podsjetimo, tematska sjednica održana je zbog pitanja o poslovnim odnosima Grada Splita, gradskih tvrtki i ustanova s tvrtkama povezanima s Nikolićem. Oporba je tijekom rasprave problematizirala način dodjele pojedinih poslova, dok je gradonačelnik Šuta odbacio optužbe i poručio kako su postupci nabave provedeni u skladu s propisima.

U roku od 15 dana moraju se dostaviti ugovori, narudžbenice i računi

Prvim usvojenim zaključkom predviđeno je da se u roku od 15 dana gradskim vijećnicima koji to zatraže dostavi cjelokupna dokumentacija o poslovanju Grada Splita, gradskih tvrtki i ustanova s tvrtkom Vision Facade i obrtom RDI. Riječ je o ugovorima, narudžbenicama i računima koji se odnose na navedene poslovne odnose. Osim toga, vijećnicima će na zahtjev biti dostavljen i ugovor o djelu sklopljen s Antonijem Nikolićem, čija je povezanost s gradonačelnikom i spomenutim poslovnim subjektima bila jedna od središnjih tema sjednice.

Gradsko vijeće pozvalo nadležne institucije da ispitaju poslovanje od 2021. do 2026. godine

Drugi zaključak odnosi se na postupanje nadležnih institucija. Gradsko vijeće pozvalo je sve nadležne institucije da ispitaju poslovanje Grada Splita, gradskih tvrtki i ustanova u razdoblju od 2021. do 2026. godine.

Time je poziv na provjeru poslovanja obuhvatio i razdoblje prethodne gradske vlasti, kao i mandat aktualne administracije. Iako je sjednica protekla u znaku oštrih političkih sukoba i međusobnih prozivki, njezin završetak donio je suglasnost oko dvaju zaključaka.