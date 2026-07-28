Nakon četiri godine povlače crtu na Gripama: "Asfaltirali smo ulice, uredili parkirališta i riješili probleme stare desetljećima"

Gradsko vijeće Grada Splita na sutrašnjoj bi sjednici trebalo donijeti odluku o raspuštanju vijeća gradskih kotareva te raspisati izbore za novi saziv. Prema najavi, izbori bi se trebali održati 27. rujna 2026. godine.

Uoči završetka mandata, predsjednik Vijeća Gradskog kotara Gripe Karlo Pilko osvrnuo se na rezultate ostvarene tijekom protekle četiri godine te pozvao stanovnike da na izborima sami odluče tko će u idućem razdoblju upravljati kotarom.

Obnovljene ulice, nogostupi i parkirališta

Pilko je poručio kako četiri godine nisu dovoljne za ostvarenje svih planova, ali je istaknuo da se aktualni saziv može pohvaliti nizom komunalnih i infrastrukturnih zahvata. Prema njegovim riječima, potpuno ili djelomično asfaltirano je osam ulica u kojima kolnik godinama, a ponegdje i desetljećima, nije bio obnavljan. Uređeno je i sedam nogostupa koji su zbog lošeg stanja predstavljali prepreku i opasnost za pješake. Na području kotara potpuno je obnovljeno pet parkirališta, postavljene su ili obnovljene klupe za sjedenje, dodane su manje kante za otpad, a u više navrata sanirana su oštećena dječja igrališta.

Osposobljen je i mali park za pse, pokrenuta je obnova platoa bivšeg Koteksa te je, kako navodi Pilko, riješen dugogodišnji problem redovitog održavanja zelenih površina.

Postavljeni spremnici i kosine za osobe s invaliditetom

Tijekom mandata posađena su nova stabla i raslinje, dok su na desetak lokacija postavljeni novi polupodzemni spremnici za otpad, a stari metalni spremnici uklonjeni.

Pilko je istaknuo kako se prostor kotara danas bolje čisti i održava te da Gripe nisu bile predmet rasprava zbog nagomilanog i neodvezenog otpada. S mrtve točke, dodao je, pokrenuto je i rješavanje problema makadamskog puta u Osječkoj ulici. Postavljen je veći broj rukohvata za starije stanovnike te dvadesetak kosina koje bi trebale olakšati kretanje osobama s invaliditetom i roditeljima s dječjim kolicima.

Vijeće se zauzimalo i za uređenje nathodnika iznad tunela u Dubrovačkoj ulici te za sanaciju curenja vode sa stropa tunela. "Bilo je tu još puno manjih zahvata, sanacija i uređenja na zahtjev građana i ponosni smo na svaki problem koji smo uspjeli riješiti. Naravno, nismo svemogući, postojala su i određena ograničenja koja smo morali poštivati pa su neke stvari još u razvoju i čekaju realizaciju", poručio je Pilko.

Pomoć ugroženima i utemeljenje Dana kotara

Vijeće je tijekom mandata osiguravalo uskrsne i božićne pakete za socijalno ugrožene stanovnike, a pomoć se dijelila i izvan blagdanskog razdoblja. Utemeljen je i Dan kotara Gripe, zamišljen kao prilika za druženje stanovnika, razmjenu ideja i razgovor o budućem razvoju kotara. Prostorije kotara otvorene su i za društvene namjene, dok su vijećnici građanima bili dostupni putem telefona, elektroničke pošte i kotarske stranice.

Zahvalili Puljku, Šuti i gradskim službama

Pilko je zahvalio bivšem gradonačelniku Ivici Puljku, sadašnjem gradonačelniku Tomislavu Šuti i njegovu timu, kao i djelatnicima gradskih tvrtki "Parkovi i nasadi", "Čistoća" te "Vodovod i kanalizacija".

Zahvalu je uputio i djelatnicima gradske uprave, tajnicama, komunalnim redarima, pročelnicima, privatnim tvrtkama i obrtnicima koji su pomagali pri organizaciji kotarskih proslava. "Ako smo nekada bili malo glasniji, nadamo se da nam to neće uzeti za zlo jer je sve bilo u cilju ispunjenja zahtjeva naših sugrađana", poručio je.

Posebno je zahvalio stanovnicima Gripa koji su vijećnike usmjeravali svojim idejama, komentarima i kritikama.

"Političke razlike ostavili smo po strani"

Govoreći o suradnji unutar Vijeća, Pilko je naveo kako su vijećnici predstavljali različite političke opcije, no da političke rasprave nisu bile prepreka zajedničkom radu.

"Političkih rasprava nismo imali niti ih treba biti na ovoj najnižoj razini vođenja i upravljanja. Cilj nam je bio isti – unaprijediti kotar, a sve naše razlike od prvog dana mandata stavljene su po strani", istaknuo je. Izbori za novi saziv Vijeća Gradskog kotara Gripe trebali bi se održati u nedjelju, 27. rujna, od 7 do 19 sati u prostorijama kotara.

"Pozivam vas da iziđete na izbore i sami, svojom voljom, izaberete novo vijeće za koje smatrate da će raditi isključivo u korist naših Gripa i interesa građana", poručio je Pilko. Iako nakon raspuštanja Vijeća više neće službeno biti na dužnosti, aktualni vijećnici navode da će građanima i dalje biti na raspolaganju ako im mogu pomoći.

Stanovnike Gripa pozvali su i na proslavu Dana kotara, koja će se održati 13. rujna.