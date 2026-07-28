Nakon četiri godine odlazi s čela splitskog kotara: "Sanirali smo sedam mini deponija i ostavili uređeniji kvart"

Dosadašnji predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac Ante Popović završio je četverogodišnji mandat te se tom prilikom zahvalio stanovnicima, suradnicima, gradskim službama i komunalnim tvrtkama koje su sudjelovale u realizaciji brojnih projekata i rješavanju problema u ovom splitskom kvartu. Popović je poručio kako su potrebe stanovnika tijekom protekle četiri godine bile glavni motiv njegova rada i zalaganja, istaknuvši da ostvareni rezultati nisu zasluga pojedinca, nego zajedničkog djelovanja kotara, građana, gradskih službi i komunalnih tvrtki.

"Bila mi je čast služiti svojoj zajednici"

"Po završetku četverogodišnjeg mandata na čelu Vijeća GK Neslanovac želim se zahvaliti stanovnicima Neslanovca na ukazanom povjerenju, prijedlozima, kritikama i podršci tijekom protekle četiri godine", poručio je Popović. Dodao je kako su mandat obilježile brojne komunalne, infrastrukturne i društvene aktivnosti usmjerene na razvoj kotara i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za život stanovnika.

Posebno je zahvalio tajnici kotara Heleni Kastropil, istaknuvši njezino iskustvo, znanje i predanost u svakodnevnom funkcioniranju mjesne samouprave. Zahvalu je uputio i bivšoj kotarskoj komunalnoj redarici Nediljki Jurić, čiji su angažman na terenu i profesionalni pristup, kako je naveo, znatno pridonijeli uređenju Neslanovca.

Sanirano sedam mini deponija

Popović je posebno istaknuo suradnju s djelatnicima gradske tvrtke Čistoća, a ponajviše s Vinkom Maračom, koji je tijekom cijelog mandata sudjelovao u rješavanju problema povezanih s gospodarenjem otpadom. Jednim od najvažnijih rezultata smatra sanaciju sedam mini deponija koje su na području kotara zatečene početkom 2022. godine.

"Zahvaljujući dobroj suradnji i sustavnom radu, danas su ti problemi iza nas, a stanje u prostoru značajno je unaprijeđeno", naveo je Popović. Zahvalio je i djelatnicima Parkova i nasada Ivici Topiću, Hrvoju Koliću i Marku Viđaku, koji su sudjelovali u održavanju javnih zelenih površina, dječjih igrališta i sustava javne rasvjete.

Zahvala gradskim službama i Cestaru

Dosadašnji predsjednik kotarskog vijeća zahvalio je i djelatnicima gradskog Odjela za komunalne djelatnosti koji su sudjelovali u realizaciji brojnih zahvata i projekata na području Neslanovca. Među njima je istaknuo Leonu Grgić, Damira Babića, Leu Medić, Josipa Bauka, Vicka Bućana, Josipa Gabelicu, Nikšu Pržića i Gorana Luetića.

Zahvalu je uputio i djelatnicima Odjela za izgradnju Anti Krželju, Draganu Vlastelici i Ani Pogorelić, koji su sudjelovali u pripremi projekata za razvoj komunalne i prometne infrastrukture. Spomenuo je i djelatnike tvrtke Cestar Antu Vuletića, Ivana Ravlića i Igora Rajčića, zahvalivši im na profesionalnosti i zahvatima izvedenima na prometnicama i javnim površinama.

"Neslanovac treba ostati primjer dobre suradnje"

Popović je na kraju poručio kako vjeruje da će se započeti projekti nastaviti razvijati i nakon završetka njegova mandata. "Bila mi je čast služiti svojoj zajednici i raditi na poboljšanju uvjeta života u našemu kvartu. Vjerujem da će se započeti projekti nastaviti razvijati te da će Neslanovac i dalje biti primjer kvalitetne suradnje građana, kotara i gradskih službi", zaključio je.