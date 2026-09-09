Nakon carine od 3 eura stiže novi udar: Evo koliko će još poskupjeti mali paketi

Iz Azije ekspresno stiže sve manje pošiljki. Europska unija očito je uvođenjem poreza od tri eura na male pakete iz Kine postigla što je htjela - u protekla dva mjeseca broj narudžbi s Temua i Sheina se prepolovio.

Kupcima nije svejedno hoće li maskicu za mobitel platiti dva ili pet eura i neće bez razmišljanja naručiti 10 stvari, ako će ih to koštati 30 eura više.

A za dva mjeseca će ih koštati još 20 eura više, Naime, u studenom stiže nova naknada za rukovanje malih paketima, dva eura po artiklu, piše Net.hr.