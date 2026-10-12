Nakon burnog prekida i izbacivanja Ivoševića, danas se nastavlja sjednica o noćnim klubovima u centru Splita

Splitski gradski vijećnici danas, u ponedjeljak 12. listopada, ponovno sjedaju u vijećnicu Banovine. U 8:30 sati nastavlja se tematska sjednica o problematici noćnih klubova u centru grada, koja je 1. listopada prekinuta nakon žestokih verbalnih sukoba, udaljavanja Bojana Ivoševića iz vijećnice i odlaska dijela oporbenih vijećnika, zbog čega je Gradsko vijeće ostalo bez kvoruma. Riječ je o nastavku 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, sazvane na inicijativu nezavisnog vijećnika s liste Centra Bojana Ivoševića. U središtu rasprave trebali bi ponovno biti problemi povezani s radom noćnih klubova u povijesnoj jezgri, bukom, narušavanjem javnog reda i mira, komunalnim neredom te sve težim uvjetima života stanovnika centra grada.

Prošli put sve završilo prekidom sjednice

Podsjetimo, prva tematska sjednica održana je 1. listopada, a od samog početka obilježile su je političke napetosti. Kulminacija je uslijedila tijekom rasprave kada je predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić odlučio udaljiti Bojana Ivoševića iz vijećnice.

Stanišić je Ivoševića prethodno više puta upozoravao na način komunikacije, poručivši da je prešao mjeru dobrog ukusa. Nakon odluke o udaljavanju dio oporbenih vijećnika napustio je sjednicu, čime je izgubljen potreban kvorum za nastavak rada. Ivošević je nakon sjednice iznio drukčiju verziju događaja. Ustvrdio je da nije bilo vrijeđanja ni vike te da je udaljen zbog opetovanog traženja povrede Poslovnika, za što, kako je naglasio, ima pravo kao gradski vijećnik. Najavio je i traženje službenog očitovanja nadležnih gradskih službi.

Šuta i Ivošević sukobili se i pred novinarima

Političke napetosti dodatno je pojačao sukob gradonačelnika Tomislava Šute i Bojana Ivoševića. Šuta je uoči sjednice javno prozvao Ivoševića zbog njegova radnog i imovinskog statusa, navodeći da nema primanja, da ne radi te pozivajući na provjeru podrijetla njegove imovine. Ivošević mu je odgovorio tijekom stanke, pred okupljenim novinarima, poručivši da živi od ušteđevine te da nema stan, automobil ni zlato. Njihov verbalni obračun tako je dodatno zasjenio temu zbog koje je sjednica sazvana.

Unatoč političkim sukobima, tijekom prvog dijela sjednice čula su se i ozbiljna upozorenja stanovnika gradske jezgre. Anka Martinović, stanarka Sinjske ulice, opisala je probleme s kojima se susreću stanovnici zgrada u kojima posluju noćni klubovi. Upozorila je na ponašanje dijela turista i upitala gradske vijećnike kada su posljednji put proveli noć u centru Splita.

Pročitano je i pismo fra Kristiana Stipanovića, župnika Gospe od Zdravlja, koji je upozorio na prekomjernu noćnu buku, narušavanje javnog reda i onečišćenje prostora crkve i samostana. Tijekom rasprave otvorena su i pitanja čistoće, sigurnosti te iseljavanja stanovnika iz povijesne jezgre, čime je problematika noćnih klubova dobila znatno širu dimenziju.

Hoće li danas biti konkretnih zaključaka?

Jedno od važnijih pitanja ostaje prijedlog ograničavanja usluživanja alkoholnih pića u dijelu noćnih klubova u centru Splita, koji zagovara Bojan Ivošević. S druge strane, gradonačelnik Tomislav Šuta i HDZ-ov vijećnik Josip Gojak ranije su upozoravali na pravnu upitnost predloženog rješenja.

Šuta je nakon prekinute sjednice poručio da očekuje njezin dovršetak i donošenje konkretnih zaključaka, naglasivši kako se gradska vlast mora pridržavati zakona. Kao jedan od izraženih problema istaknuo je i organizirane alkoholne ture, poznate kao "pub crawl".