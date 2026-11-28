Nakon što se redakciji N1 obratio ogorčeni putnik Croatia Airlinesa, čiji se zrakoplov na letu iz Zagreba za Dubrovnik u petak navečer vratio u Zagreb, oglasili su se iz Croatia Airlinesa.

Iz Croatia Airlinesa navode da je zrakoplov na letu OU664 vraćen u Zagreb zbog nepovoljnih meteoroloških uvjeta u dubrovačkoj zračnoj luci.

"Meteorološke prognoze dostupne uoči polijetanja nisu upućivale na razvoj vremenskih uvjeta koji bi onemogućili slijetanje u Dubrovnik. Međutim, tijekom leta došlo je do promjene meteorološke situacije i razvoja grmljavinskog nevremena (kumulonimbusa) neposredno iznad dubrovačke zračne luke", navode u odgovoru za N1.

Posada je, dodaju, prema standardnoj proceduri ušla u krug čekanja, no nakon dvadesetak minuta vremenski se uvjeti nisu poboljšali te je donesena odluka o preusmjeravanju zrakoplova.

Zašto zrakoplov nije sletio u Split?

Iz Croatia Airlinesa pojasnili su i zašto zrakoplov nije preusmjeren prema Splitu, što je bilo jedno od pitanja koje je u svojem svjedočanstvu otvorio čitatelj.

"S obzirom na to da Zračna luka Split u tom trenutku više nije bila operativno dostupna, povratak u Zagreb bio je jedina raspoloživa opcija za sigurno slijetanje. Zrakoplov je u Zagreb sletio u 23.10 sati, a putnicima je ponuđen nastavak putovanja prvim jutarnjim letom za Dubrovnik, planiranim u 6.15 sati", navode.

Zašto putnicima nisu osigurani smještaj, hrana i voda?

Podsjetimo, čitatelj je ustvrdio da su putnici, među kojima je bilo starijih osoba, osoba narušenog zdravstvenog stanja i roditelja s malom djecom, tijekom noći ostali bez organiziranog smještaja, hrane i vode.

Iz Croatia Airlinesa tvrde da su putnicima ponudili mogućnost samostalne organizacije smještaja uz naknadni povrat troškova.

"Zbog popunjenosti hotelskih kapaciteta s kojima kompanija ima ugovorenu suradnju putnicima je ponuđena mogućnost samostalne organizacije smještaja uz naknadni povrat opravdanih troškova. Organizacija prehrane i osvježavajućih napitaka u konkretnim okolnostima nije bila moguća zbog završetka radnog vremena nadležnih službi i ugostiteljskih objekata u zračnoj luci", ističu.

Dodaju da se svi putnici koji su imali dodatne troškove povezane s ovim poremećajem u prometu, uz odgovarajuću dokumentaciju, mogu obratiti njihovoj Službi za odnose s korisnicima, koja će zahtjeve obraditi u skladu s odredbama europske uredbe o pravima putnika.

Oglasili se i o pozivanju policije

Čitatelj je u svjedočanstvu naveo i da su djelatnice Croatia Airlinesa odbile predstaviti se te da su putnicima, nakon inzistiranja na dobivanju informacija, zaprijetile pozivanjem policije.

Iz Croatia Airlinesa iznijeli su drugačiju verziju tog događaja.

"Vezano uz navode o pozivanju policije, prema izvješću djelatnica koje su bile zadužene za prihvat i informiranje putnika, pomoć aerodromske policije zatražena je zbog prijetnji fizičke naravi upućenih djelatnicama. Croatia Airlines razumije nezadovoljstvo putnika u situacijama poremećaja u prometu, a istodobno je dužan voditi računa o sigurnosti svojih putnika i zaposlenika", navode u odgovoru za N1.

Croatia Airlines ispričao se putnicima

Iz nacionalnog zračnog prijevoznika izrazili su žaljenje zbog neugodnosti kojima su putnici bili izloženi te najavili da će okolnosti vezane uz organizaciju njihova zbrinjavanja uzeti u obzir kako bi unaprijedili procese i izbjegli slične situacije u budućnosti.

"Sigurnost putnika i posade temeljni je kriterij pri donošenju svih operativnih odluka. Zahvaljujemo putnicima na razumijevanju i ispričavamo se zbog neugodnosti tijekom putovanja", zaključili su iz Croatia Airlinesa.