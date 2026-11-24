Splitsko-dalmatinska županija priprema nabavu specijalizirane mehanizacije namijenjene intervencijama nakon bujica i obalnih nepogoda. Oprema vrijedna 240.000 eura dio je međunarodnog projekta REALIST, koji se provodi uz europsko sufinanciranje. Splitsko-dalmatinska županija priprema nabavu specijaliziranih strojeva i opreme ukupne vrijednosti 240.000 eura, namijenjenih hitnim intervencijama i sanaciji šteta nakon bujica te drugih nepogoda koje pogađaju obalno područje. Informacija je objavljena 23. studenoga, nakon međunarodnog sastanka projektnih partnera održanog u talijanskoj Anconi. Riječ je o projektu REALIST, koji se sufinancira iz programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska za razdoblje 2021. – 2027.

Nabavljaju kombinirku i labudicu

Prema informacijama koje je objavila Županija, u sklopu investicije priprema se nabava višenamjenske kombinirke i labudice. Ukupna planirana vrijednost mehanizacije i opreme iznosi 240.000 eura. Takvi strojevi mogu se koristiti u intervencijama koje zahtijevaju uklanjanje nanosa, čišćenje zatrpanih prometnica, premještanje materijala i prijevoz teške mehanizacije.

Njihova nabava dio je širih aktivnosti kojima se nastoji povećati spremnost na ekstremne vremenske događaje.

U Anconi je 19. i 20. studenoga održan radni i upravljački sastanak partnera uključenih u projekt REALIST.

Na sastanku su predstavljeni dosadašnji rezultati te budući planovi. Splitsko-dalmatinska županija izvijestila je i o prethodno održanoj stručnoj radionici za provjeru smjernica ranog upozoravanja, na kojoj su sudjelovali predstavnici sustava civilne zaštite i vatrogastva. Radionica je održana 22. listopada u Nastavnom centru u Vučevici.

U planu i jačanje sustava ranog upozoravanja

Projekt ne obuhvaća samo nabavu strojeva. Jedan od ciljeva je razvoj metodoloških podloga za zaštitu obale i usklađivanje analiza klimatskih rizika.

Takvi podaci trebali bi se uključiti u budući Jadranski klimatski opservatorij, zamišljen kao dio prekogranične suradnje u praćenju klimatskih promjena i upravljanju kriznim situacijama. S obzirom na učestale probleme koje snažne oborine stvaraju u dalmatinskim gradovima i općinama, posebno će biti važno utvrditi gdje će nova mehanizacija biti smještena i na kojem će području moći intervenirati.

Kada će strojevi biti isporučeni?

Zasad nije objavljen točan datum raspisivanja javne nabave, rok isporuke ni buduća lokacija na kojoj će mehanizacija biti raspoređena. Službena informacija potvrđuje pripremu nabave, ali ne i da je ugovor već sklopljen ili da su strojevi isporučeni. Odgovori na pitanja o operativnom korištenju i rasporedu opreme bit će važni za procjenu stvarnih koristi ovog ulaganja za stanovnike Splitsko-dalmatinske županije.