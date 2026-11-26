Nakon otkrića o golemom ilegalnom odlagalištu otpada i tvornici litija koja je izgrađena bez studije utjecaja na okoliš, gradske vlasti u Gospiću predložile su poskupljenje komunalne naknade za 87 posto.

Naknada bi se povećala u rasponu od euro i pol do više od pet eura mjesečno, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo među stanovnicima koji su već ogorčeni svime što im se događa posljednjih godinu dana.

Građani su svoje nezadovoljstvo izrazili oštrim reakcijama na najavljeno poskupljenje.

"Katastrofa. Može im se..."

"Katastrofa. Nisu još napravili, ali sam čitala da će napraviti i to je stvarno too much. Najskuplju vodu plaćamo!"

"Nezadovoljni, ionako puno plaćamo."

"Može im se, mogu što hoće, dobili su izbore i dižu cijene, a mi tu ne možemo ništa".

Ovo su samo neki od komentara građana s kojima je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Božidar Lončar.

Gradonačelnik nema podršku vijećnika

Iako se o prijedlogu još raspravlja i čeka se sastanak svih aktera, gradonačelnik Darko Milinović po svemu sudeći nema potrebnu većinu u Gradskom vijeću.

Gradska vijećnica Mirjana Vrkljan Radošević (HSLS - PH) jasno se usprotivila novim nametima: "S obzirom na problem s vodom, s dostavom vode sa smećem koji imamo, protiv sam ikakvog poskupljenja."

Najmanje se ulagalo u infrastrukturu

Protivljenje podizanju cijena izrazio je i predsjednik Gradskog vijeća Ivica Tomljenović (HSP):"Moj je stav ne samo da ne podržim povećanje komunalne naknade nego i cijeli proračun. Najmanje smo ulagali u komunalnu infrastrukturu toga svega i to je naš problem."

Prijedlog ne podržava ni potpredsjednik Gradskog vijeća Mario Stilinović (HDZ): "Nismo suglasni s povećanjem nikakvih troškova građana grada Gospića. Danas nas je gradonačelnik pozvao na sastanak i saslušat ćemo njegove argumente..."

Odluka o zbrinjavaju otpada idući tjedan?

U međuvremenu, velika većina od 40.000 tona ilegalnog otpada i dalje stoji, dok bi izvođač za zbrinjavanje dijela opasnog otpada mogao biti odabran idući tjedan.

Neslužbeno se doznaje kako bi se do tada mogla znati i sudbina tvornice litija.