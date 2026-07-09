Nakon 90 dana, više od 70.000 kilometara i stotina tisuća eura pomoći, Rakelin 'PROJEKT 120' stigao je do nove velike prekretnice!

Željan Rakela već 90 dana piše jednu od najneobičnijih humanitarnih priča na dva kotača. Njegov cilj nije samo prijeći 120.000 kilometara, već svakim kilometrom skrenuti pozornost na važnost pomaganja i zajedno s ljudima velikog srca prikupiti sredstva za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Danas je ta velika avantura stigla do nove povijesne točke – Nordkappa, najsjevernije točke Europe.

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Javio nam se Željan Rakela s krajnjeg sjevera Europe.

Današnji dan donio je još jednu nevjerojatnu brojku – iza nas je 721 kilometar, a u samo pet dana Across Europe izazova od Splita do Nordkappa odvozili smo više od 4.000 kilometara. Kiša, hladnoća, umor i svi izazovi puta nisu nas zaustavili.

Ali današnji dan nije poseban samo zbog dolaska na krajnji sjever Europe.

Danas je 90. dan vožnje PROJEKTA 120. U tih 90 dana zajedno smo ostvarili ono što je na početku izgledalo gotovo nestvarno – više od 70.000 prijeđenih kilometara i više od 300.000 eura prikupljenih donacija za humanitarni cilj.

Kada sam krenuo u ovaj projekt, znao sam da me čeka težak put. Nisam mogao zamisliti koliko će ljudi otvoriti svoja srca, koliko će vas stati uz mene i pokazati da dobrota, zajedništvo i humanost ne poznaju granice.

Ovih 300.000 eura nije moj uspjeh. To je uspjeh svih vas.

Svih koji ste donirali, podijelili objavu, poslali poruku podrške, pomogli na bilo koji način ili jednostavno vjerovali da zajedno možemo napraviti nešto veliko.

Od srca vam hvala.

Bez vas ova priča ne bi bila moguća.

Ali nema stajanja.

Sutra rano ujutro krećemo prema Lisabonu – najzapadnijoj točki Europe. Pred nama su novi kilometri, novi izazovi i novi ljudi koje ćemo susresti na ovom putu.

Idemo dalje.

Za svaki kilometar.

Za svaki euro donacije.

Za sve kojima zajedno možemo pomoći.

Pratite nas - poručio je Rakela.