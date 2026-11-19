Na Hvaru se ove zime događa promjena kakvu generacije ljubitelja malog nogometa dosad nisu doživjele. Novogodišnji malonogometni turnir Hvar, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja na otoku, prvi put u svojoj povijesti neće se održati na legendarnom Tenisu. Nakon 44 izdanja na istom mjestu, natjecanje koje je tijekom desetljeća postalo neizostavan dio hvarske sportske i društvene tradicije privremeno mijenja lokaciju zbog temeljite rekonstrukcije igrališta. Ipak, organizatori nisu željeli dopustiti prekid manifestacije koja je odavno prerasla okvire običnog malonogometnog natjecanja.

Jubilarni 45. Novogodišnji malonogometni turnir počet će u subotu, 5. prosinca 2026. godine, a utakmice će se prvi put igrati na terenu s umjetnom travom NK Hvar u Križnoj Luci. Riječ je o velikoj organizacijskoj promjeni, ali i simboličnom trenutku za hvarski sport jer se turnir prvi put odvaja od prostora s kojim se desetljećima poistovjećivao. Iz Organizacijskog odbora poručuju da su odluku donijeli kako bi sačuvali kontinuitet natjecanja i omogućili da se tradicija nastavi unatoč zahtjevnim okolnostima.

Legendarni Tenis: igralište na kojem su odrastale generacije Hvarana

Za brojne stanovnike Hvara Tenis, odnosno igralište Milana Kukurina, mnogo je više od običnog sportskog terena. To je mjesto na kojem su se tijekom desetljeća susretale generacije igrača, prijatelja, navijača i obitelji, osobito u prosinačkim danima kada otok nakon užurbane turističke sezone poprima sasvim drugačiji ritam. Na njegovoj su podlozi odigrane stotine utakmica, slavile se pobjede, proživljavali porazi i stvarale uspomene koje mnogi Hvarani čuvaju cijeli život.

Zbog toga vijest da se ovogodišnji turnir neće održati na Tenisu ima posebnu težinu. Rekonstrukcija sportskog prostora onemogućila je nastavak natjecanja na dosadašnjoj lokaciji, a organizatori su se suočili s pitanjem kako očuvati manifestaciju čiji je identitet toliko snažno povezan s jednim igralištem. Odluka o preseljenju u Križnu Luku pokazuje da je prevladala želja za nastavkom tradicije, čak i ako će ovogodišnja atmosfera biti drukčija od one na koju su igrači i gledatelji navikli.

Prošle godine 16 ekipa, ove godine potpuno novi ambijent

Koliko turnir znači lokalnoj sportskoj zajednici, potvrđuje i podatak da je prošlogodišnje, 44. izdanje okupilo 16 momčadi. Tijekom nekoliko prosinačkih tjedana hvarski Tenis ponovno je bio mjesto sportskog nadmetanja i druženja, a završnica natjecanja tradicionalno je privukla veliku pozornost lokalne publike. Upravo su takvi susreti tijekom godina učvrstili status novogodišnjeg turnira kao jednog od najvažnijih zimskih sportskih događaja u gradu.

Ovogodišnje izdanje donosi nove uvjete igre jer će se utakmice održavati na umjetnoj travi nogometnog igrališta u Križnoj Luci. Promjena podloge i ambijenta bit će zanimljiva i samim natjecateljima, a pred organizatorima je zadatak prilagoditi provedbu turnira novom prostoru. Iako će izostati prepoznatljivi prizori s Tenisa, očekuje se da će sportski rivalitet, navijačka podrška i tradicionalna okupljanja ponovno obilježiti hvarski prosinac.

Turnir koji je postao važan dio zimskog života Hvara

Dok je tijekom ljeta Hvar jedno od najposjećenijih turističkih odredišta na Jadranu, zimski mjeseci imaju drukčiji ritam, u kojem posebno značenje dobivaju događanja namijenjena lokalnom stanovništvu. Novogodišnji malonogometni turnir upravo je jedan od takvih događaja. Tijekom desetljeća povezivao je sportaše različitih generacija, okupljao prijatelje i poznanike te pružao priliku za zajedničko druženje u razdoblju kada su brojne turističke aktivnosti na otoku završene.

Upravo je kontinuitet najveća vrijednost ove manifestacije. Nekadašnji natjecatelji danas dolaze kao gledatelji, dok mlađi nogometaši imaju priliku nastaviti tradiciju uz koju su odrastali. Iza 45 izdanja stoje brojni volonteri, organizatori, igrači i navijači, zbog čega se odluka o održavanju natjecanja unatoč promjeni lokacije može promatrati i kao potvrda snage lokalne sportske zajednice.

Prijave do 30. studenoga, ždrijeb 1. prosinca

Organizacijski odbor pozvao je sve dosadašnje sudionike, ali i nove momčadi koje žele biti dio jubilarnog izdanja, da pravodobno prijave svoje sudjelovanje. Prijave ekipa otvorene su do ponedjeljka, 30. studenoga, dok je ždrijeb predviđen za utorak, 1. prosinca, u 18 sati. Prve utakmice igrat će se od subote, 5. prosinca, na terenu NK Hvar u Križnoj Luci.

Zainteresirane momčadi mogu dobiti dodatne informacije i prijaviti nastup na broj 091 513 1573 (Ratko) ili putem Facebook stranice Novogodišnji malonogometni turnir Hvar. Organizatori pritom pozivaju i gledatelje da podrže natjecanje te svojim dolaskom pomognu u očuvanju atmosfere po kojoj je turnir godinama bio poznat.

Pred hvarskim malonogometašima tako je posebno izdanje koje će, neovisno o rezultatima na terenu, ostati zabilježeno u povijesti lokalnog sporta. Tenis se obnavlja, turnir mijenja adresu, ali jedna od najljepših hvarskih sportskih tradicija ide dalje. Kako poručuje Organizacijski odbor, Tenis nisu samo igralište i njegove tribine, nego generacije, uspomene, prijateljstva i zajednička ljubav prema malom nogometu.