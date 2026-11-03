Nakon 35 godina ostvaruje se veliki cilj splitskog kvarta: Dvorana je gotova, kreće projekt od 6,7 milijuna eura koji mijenja život učenika

Jedan od najvažnijih školskih infrastrukturnih projekata u Splitu ulazi u novu fazu. Na Pujankama je dovršena izgradnja nove sportske dvorane Osnovne škole Pujanki, a za danas, utorak 3. studenoga, u 11 sati najavljeno je njezino svečano otvorenje i službeno obilježavanje početka radova na rekonstrukciji i dogradnji školske zgrade.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.700.926,88 eura s PDV-om, a njegov je cilj stvoriti prostorne uvjete koji će omogućiti prelazak škole na jednosmjensku nastavu.

Riječ je o velikom iskoraku za školu koju trenutačno pohađa 506 učenika, ali i za čitav gradski kotar Pujanke.

Upravo počinje svečano otvorenje nove dvorane Upravo danas, u utorak 3. studenoga, s početkom u 11 sati, u novoj sportskoj dvorani Osnovne škole Pujanke, na adresi Ulica Ive Tijardovića 30 u Splitu, održava se svečanost otvorenja dvorane i službenog početka radova na nadogradnji školske zgrade. Sijede pozdravni govori, svečano otvorenje dvorane i službeno uvođenje izvođača u posao. Učenici će pripremiti kratki nastup, a potom slijede obilazak nove dvorane, prezentacija nacrta budućih učionica i kabineta te izjave za medije.

Nova sportska dvorana ima 312 mjesta za gledatelje

Prva faza projekta već je završena. Izgrađena je i opremljena nova dvodijelna školska sportska dvorana, koja raspolaže gledalištem kapaciteta 312 gledatelja. Uz glavni sportski prostor, uređena je i manja dvorana namijenjena korektivnoj gimnastici.

Vrijednost ove faze projekta iznosi približno četiri milijuna eura. Nova dvorana trebala bi učenicima omogućiti kvalitetnije uvjete za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, a važna je i za razvoj školskih sportskih aktivnosti.

Slijedi dogradnja škole: Sedam novih učionica

Nakon završetka izgradnje sportske dvorane počinje druga faza projekta, koja obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju postojeće školske zgrade. Predviđena vrijednost radova iznosi 2.583.473 eura s PDV-om, a planirano trajanje je 12 mjeseci.

Projektom je predviđena izgradnja pet novih učionica za predmetnu nastavu, uz još dvije specijalizirane učionice namijenjene prirodoslovnim predmetima, odnosno fizici, kemiji i biologiji. Osim novih nastavnih prostora, škola će dobiti i dodatne kabinete, garderobe i sanitarne čvorove. Cilj je osigurati funkcionalnije uvjete za nastavu te odgovarajući prostor za učenike i nastavnike.

Kraj nastave u tri smjene?

Najvažnija promjena koju bi projekt trebao donijeti odnosi se na organizaciju nastave. Osnovna škola Pujanki trenutačno radi u tri smjene, što predstavlja značajan organizacijski izazov za učenike, roditelje i nastavnike.

Prema najavi Grada Splita, nakon završetka dogradnje stvorit će se uvjeti za prelazak svih učenika na nastavu u jednoj smjeni. Takva organizacija omogućila bi jednostavnije planiranje školskih i obiteljskih obveza, a otvorila bi i mogućnost uvođenja cjelodnevne škole.

Iz Grada Splita ističu kako se ovim projektom ostvaruje cilj na koji stanovnici kotara čekaju već 35 godina.

Gotovo šest milijuna eura bespovratnih sredstava

Projekt se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a investitor je Grad Split. Od ukupno 6,7 milijuna eura vrijednog ulaganja, 5.950.143,60 eura osigurano je kroz bespovratna sredstva. Time se značajan dio financijskog tereta projekta pokriva sredstvima namijenjenima razvoju obrazovne infrastrukture.

Dovršetak sportske dvorane i početak dogradnje škole predstavljaju važan korak u realizaciji projekta koji bi trebao znatno poboljšati uvjete osnovnoškolskog obrazovanja na Pujankama.

Najvažnije tek dolazi

Iako je nova dvorana završena, prelazak na jednosmjensku nastavu još nije ostvaren. Za to je potrebno dovršiti rekonstrukciju i dogradnju škole te osigurati sve predviđene učionice i prateće prostore. Prema najavljenoj dinamici, radovi na drugoj fazi trebali bi trajati godinu dana.

Uspije li se projekt realizirati prema planu, Pujanke bi nakon desetljeća čekanja trebale dobiti školu koja će organizacijom nastave i prostornim uvjetima odgovoriti na potrebe sadašnjih i budućih generacija učenika.