Nakon 31 godine Ajax se vraća na Poljud! Naš Hajduk poslao snažnu poruku uoči europskog spektakla

Nakon uspješno odrađenog kišnog derbija, pred Hajdukom je novi veliki izazov – početak ligaške faze Konferencijske lige. Na Poljud nakon čak 31 godine ponovno stiže slavni amsterdamski Ajax, a uoči europskog dvoboja oglasila se i udruga Naš Hajduk. Susret s nizozemskim velikanom budi uspomene na 1995. godinu, kada su Hajduk i Ajax odmjerili snage u četvrtfinalu Lige prvaka. Više od tri desetljeća poslije ponovno će se susresti na splitskom stadionu.

"Vrijeme je da zasjamo bojama pobjede"

Udruga Naš Hajduk na društvenim je mrežama objavila poruku kojom je najavila europski susret, ali i pozvala navijače na nastavak učlanjivanja. "Uspješan kišni derbi je iza nas, a ispred početak ligaške faze Konferencijske lige. Nakon 31 godine i četvrtfinala Lige prvaka, na Poljud ponovno dolazi amsterdamski Ajax", poručili su iz Našeg Hajduka. U nastavku su poslali optimističnu poruku uoči europskog izazova. "Nakon suše dolazi kiša, nakon kiše sunce, a sada je red da na europskoj sceni zasjamo bojama pobjede", istaknuli su.

Hajduk ima 113 tisuća članova, ali tu nije kraj

Osim najave utakmice, Naš Hajduk pohvalio se i impresivnom brojkom članova. Prema njihovoj objavi, splitski klub trenutačno broji 113.000 članova, a cilj je nastaviti povećavati taj broj do kraja godine. "Možda je Poljud rasprodan, ali trenutnih 113.000 članova nije kraj ovogodišnjeg putovanja. Online ili u Odjelu za članstvo, svejedno je, važno da hajdučka obitelj raste", zaključili su iz Našeg Hajduka.