Nakon 237 prijava stigao odgovor Inspektorata, Splićani poručuju: "Ključni problem je ignoriran"

Nakon punih 18 mjeseci i čak 237 podnesenih prijava za protupravno postavljanje antenskog prihvata (bazne stanice) na zajedničkoj krovnoj terasi ulaza 1, 3 i 5 u Doverskoj ulici na Mertojaku, Državni inspektorat, Građevinska inspekcija u Splitu, oglasila se da je izvršila inspekcijski očevid, te je utvrdila da je investitor EuroTeleSitesCroatia d.o.o. iz Zagreba, izveo radove u skladu sa Glavnim projektom, čime da nisu utvrđene povrede odredbe Zakona o gradnji u odnosu na postavljanje bazne stanice.

Po stanovištu građanske inicijative "Za naš Mertojak" namjerno ili ne, Građevinska inspekcija nije uopće razmotrila prijavljeni nedostatak, da investitor nema pravovaljani dokument kojim dokazuje svoj pravni interes za postavljanje bazne stanice (Ugovor o zakupu na koji su, temeljem presude Vrhovnog suda Hrvatske od 2022. godine, svoju suglasnost trebali dati svi suvlasnici zajedničke višestambene zgrade- prikupljeno je 61,28 % umjesto 100 % suglasnosti), pa bez posjedovanja tog krucijalnog dokumenta koji je propisan i Zakonom o gradnji, kao i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama radovima, investitor nije uopće smio pristupiti izvođenju radova, odnosno učinio je to protupravno,

Poradi tog nedostatka, kao i ne dostavljanja glavnog projekta na koji se Građevinska inspekcija poziva, Upravni odjel za urbanizam Grada Splita pravomoćno je odbio izdati investitoru Uporabnu dozvolu. Građevinska inspekcija tek utvrđuje da je investitor u prekršaju jer je bazna stanica i nadalje u funkciji iako nema uporabnu dozvolu, ne navodeći na koji će način sankcionirati investitora, odnosno naložiti mu zabranu rada do ishođenja uporabne dozvole.

Nažalost sustav investitoru omogućuje da bez bilo kakvog ograničenja može bezbroj puta podnositi zahtjeve za izdavanje uporabne dozvole a bez učinkovite intervencije Građevinske inspekcije cijelo to vrijeme antenski prihvat, iako je protupravno postavljen, držati u radu.

Još jedan u nizu pravnih apsurda zakonodavnog, pravosudnog i izvršnog sustava, pa slijedom brojnih inicijativa Ministarstvo graditeljstva pokreće postupak za izmjenu zakonodavne regulative koja se tiče postavljanja baznih stanica teleoperatera, javljaju iz Građanske inicijative.