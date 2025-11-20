Nakon 23 godine, Dalmatinac je postao - animiran! Pogledajte novo izdanje evergreena Marka i Brane

Duo Matko i Brane upravo je emitirao dugoočekivanu premijeru animiranog spota za bezvremenski hit “Dalmatinac”, pjesmu koja je već više od dva desetljeća sastavni dio dalmatinske glazbene baštine. Premijera je prikazana točno u 12:05, a mnogi obožavatelji koji su uz ovu pjesmu odrastali s nestrpljenjem su dočekali novo vizualno ruho legendarnog evergreena.

Iako je “Dalmatinac” nastao prije 23 godine, ostao je jedna od najprepoznatljivijih skladbi u repertoaru popularnog dua. Novi animirani spot zamišljen je kao posebno izdanje – svojevrsna zahvala publici koja je pjesmu prigrlila i nosila kroz generacije.

Spot donosi toplo, moderno oblikovanu animaciju koja priziva emociju, mirise i slike Dalmacije, dok nježno prati atmosferu i nostalgiju koju “Dalmatinac” nosi od samog početka. Kreativni tim odlučio se za vizual koji reinterpretira duh pjesme na suvremen način, ostavljajući pritom neizbrisiv trag dugogodišnjim fanovima.

Matko i Brane ovim izdanjem potvrđuju da istinski hitovi ne stare – samo dobivaju nova ruha koja ih približavaju novim generacijama. Očekuje se da će animirani “Dalmatinac” postati veliki online hit, baš kao što je pjesma godinama nezaobilazna na radijskim postajama i u srcima Dalmatinaca.