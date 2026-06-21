Nakon 15 godina u Kaštel Kambelovcu ponovno održana Ribarska fešta: "Riba se proda prije nego što se skine s gradela"

Nakon dugih 15 godina, u Kaštel Kambelovcu ponovno je održana Ribarska fešta u organizaciji Udruge Grafulin, a interes posjetitelja nadmašio je sva očekivanja.

Na fešti se moglo kušati gotovo sve što more nudi – od srdele, skuše i tune do brojnih tradicionalnih dalmatinskih specijaliteta. Posjetiteljima su ponuđeni pašticada od tune, sipa s bobom, bakalar, frigani gavuni, ali i palačinke za one željne slatkog zalogaja.

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"Spremilo se sve što može izaći iz mora. Imamo srdelu, skušu, tunu, pašticadu od tune, sipu s bobom i bakalar. Tu je i ekipa koja priprema palačinke, a naše ribarsko društvo frigalo je gavune. Sve što možeš poželjeti je tu", kazao je Kuzma Topić iz Udruge Grafulin.

Koliko je fešta bila posjećena najbolje govori podatak da organizatori nisu stizali pripremati dovoljno ribe.

"Ne možemo pripraviti ribe koliko se traži. Proda se prije nego što se skine s gradela", dodao je Topić.

Posebnu emociju među mještanima izazvao je povratak manifestacije koja se u Kambelovcu nije održavala godinama.

"Nismo imali ribarsku feštu barem 15 godina. Lipo je opet vidit ribarsku u Kambelovcu", poručio je.

Za dobru zabavu do kasno u noć pobrinuo se Bravo bend, koji je rasplesao okupljene na rivi.

"S njima ne možeš falit", zaključili su zadovoljni organizatori.

Ribarska fešta još je jednom pokazala koliko su ovakve manifestacije važne za očuvanje dalmatinske tradicije, druženja i zajedništva, ali i koliko ljudi cijene domaću spizu i autentičan mediteranski ugođaj.