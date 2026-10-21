Nakon 15 godina čekanja konačno dobre vijesti za Dugi Rat: Ministrica stigla zbog 257.000 tona troske, najavljen početak sanacije!

Nakon petnaest godina čekanja, brojnih studija, elaborata, administrativnih postupaka i neispunjenih obećanja, u Dugom Ratu napokon se nazire mogućnost početka sanacije golemih količina troske na prostoru bivše tvornice ferolegura „Dalmacija“. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković u ponedjeljak, 19. listopada, posjetila je Dugi Rat na poziv načelnika Tonča Bauka, a nakon sastanka s predstavnicima Općine i Splitsko-dalmatinske županije objavljeni su konkretni rokovi za sljedeće korake.

Najvažnija vijest za stanovnike ovog dijela Dalmacije svakako je najava da bi sanacijski radovi na terenu trebali započeti tijekom 2027. godine. Iako je riječ o planu, a ne o konačno potvrđenom početku radova, to je važan pomak u odnosu na dugogodišnju neizvjesnost koja prati sudbinu prostora nekadašnje tvornice.

Ministrica: Dosta je studija, vrijeme je za konkretne radove

Na sastanku su, uz ministricu Vučković i njezinu savjetnicu Dajanu Štrbić, sudjelovali županijska pročelnica Marija Vuković, općinski pročelnik Pavao Tomić, predsjednica Općinskog vijeća Sanja Vitaić te vijećnici Marija Vojnović Mekinić i Filip Bauk.

Prema priopćenju Općine Dugi Rat, ministrica je istaknula kako su tijekom proteklih godina izrađene brojne stručne podloge te da je sada vrijeme za prelazak s dokumentacije na konkretne aktivnosti. Naglasila je i kako problem troske godinama ograničava razvoj Dugog Rata, unatoč njegovu iznimnom položaju uz more i velikom turističkom potencijalu.

Načelnik Bauk predstavio je postojeće mogućnosti sanacije i dosadašnje aktivnosti Općine, pritom inzistirajući na ubrzanju postupaka. Ponovno je izrazio spremnost lokalne samouprave da preuzme dio poslova koje može odraditi kako bi se skratilo vrijeme potrebno za pripremu zahvata.

Objavljeni konkretni rokovi: Što se treba dogoditi do kraja godine?

Prema dogovoru objavljenom nakon sastanka, predviđena su četiri važna koraka:

Do 19. studenoga 2026. – Ministarstvo bi trebalo izraditi detaljnu usporednu analizu postojećih varijanti sanacije, uključujući troškove, trajanje radova i njihov utjecaj na okoliš.

– Ministarstvo bi trebalo izraditi detaljnu usporednu analizu postojećih varijanti sanacije, uključujući troškove, trajanje radova i njihov utjecaj na okoliš. Početkom prosinca 2026. – planira se širi sastanak na kojem će biti razmotreni rezultati analize.

– planira se širi sastanak na kojem će biti razmotreni rezultati analize. Do kraja 2026. – predviđeno je dovršavanje potrebne dokumentacije i predstavljanje mogućih rješenja javnosti.

– predviđeno je dovršavanje potrebne dokumentacije i predstavljanje mogućih rješenja javnosti. Tijekom 2027. – planiran je početak sanacijskih radova na terenu.

U Općini pritom naglašavaju da su svjesni koliko su stanovnici izgubili povjerenje u najave koje se godinama ponavljaju. Upravo zato poručuju kako će jedino stvarna realizacija dogovorenih koraka biti mjerilo uspjeha.

Dalmacija Danas prije dva mjeseca upozorila na nevjerojatnu situaciju

Podsjetimo, Dalmacija Danas je 26. kolovoza objavila veliku reportažu novinara Marija Matane o problemu troske, koja godinama zauzima dio prostora nekadašnje tvornice na iznimno vrijednoj obalnoj lokaciji površine veće od 20 hektara.

Načelnik Bauk tada nam je iznio podatak o približno 257.000 tona troske te opisao dugogodišnju administrativnu zavrzlamu zbog koje sanacija nikako nije počinjala. Posebno je istaknuo da je prvotni rok za završetak sanacije istekao još krajem 2019. godine.

„Moram reći i da sam prije ministrice Marije Vučković imao sugovornike niže razine u ministarstvu. A mijenjali su se ministri, pa su se mijenjala i ministarstva“, kazao nam je tada Bauk, upozoravajući da su brojni dogovori ostajali samo na usmenim obećanjima.

Načelnik je toliko bio frustriran sporim rješavanjem problema da se čak našalio kako će, ako se ništa ne pomakne, organizirati Thompsonov koncert i svakom posjetitelju uz ulaznicu pokloniti kilogram troske.

Posebno je zanimljivo da smo tada nadležnom Ministarstvu uputili dva novinarska upita, tražeći informacije o trenutnom statusu sanacije, mogućem početku radova i odnosima s investitorima. Unatoč požurnicama i telefonskim pokušajima, odgovore nismo dobili.

Što će se zapravo dogoditi s golemim količinama troske?

Jedno od ključnih pitanja i dalje je način na koji će se prostor sanirati. Naime, u razgovoru za Dalmaciju Danas načelnik Bauk ranije je objasnio da je kao rješenje bila odabrana treća varijanta sanacijskog plana iz 2015. godine, koja je predviđala poravnanje terena, vraćanje dijela troske u postojeće iskope i prekrivanje odgovarajućim zaštitnim slojevima.

Međutim, nakon najnovijeg sastanka sada se najavljuje nova usporedna analiza postojećih varijanti sanacije. Stoga ostaje otvoreno pitanje hoće li se nastaviti s ranije razmatranim rješenjem ili će stručnjaci predložiti drugačiji pristup.

Osim toga, važno je razjasniti hoće li se troska u cijelosti uklanjati, djelomično zadržavati na postojećoj lokaciji ili će se primijeniti kombinirani model. Nisu objavljeni ni konačna vrijednost zahvata ni detalji njegova financiranja.

Naime, sanacija je posebno zahtjevna jer se dio prostora nalazi neposredno uz morsku obalu, a dugogodišnja industrijska aktivnost ostavila je velike količine ostataka proizvodnje. Premda su ranija vještačenja dio troske karakterizirala kao neopasan inertni materijal, stanovnici godinama upozoravaju na prašinu koju vjetar raznosi prema njihovim kućama.

Sanacija bi mogla otvoriti put potpuno novom izgledu Dugog Rata

Rješavanje problema troske važno je i zbog budućnosti cijelog prostora bivše tvornice. Riječ je o zemljištu iznimnog položaja uz more, koje bi nakon sanacije moglo dobiti potpuno novu namjenu.

Načelnik Bauk ranije nam je otkrio da investitori razmatraju projekt vrijedan između 150 i 160 milijuna eura, koji bi uključivao turističke, stambene i poslovne sadržaje, javne površine te šetnice. No, sve dok problem troske ne bude riješen, ozbiljniji razvoj toga prostora ostaje otežan.

Zato najnoviji sastanak s ministricom Vučković predstavlja važan korak, ali još uvijek ne i konačno rješenje. Nakon petnaest godina čekanja stanovnici Dugog Rata imaju pravo očekivati mnogo više od novih studija i sastanaka.

Hoće li 2027. konačno biti godina u kojoj će strojevi započeti sanaciju jednog od najpoznatijih zapuštenih industrijskih prostora na dalmatinskoj obali, pokazat će sljedećih nekoliko mjeseci.

Kako su i sami poručili iz Općine Dugi Rat, mjesto više ne treba nova obećanja, nego početak radova i trajno rješenje problema troske.