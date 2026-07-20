Nakon 15 godina braka nožem ubio suprugu pa nestao, policija pretražuje Dravu

Stravičan zločin potresao je slovensko mjesto Vuhred, gdje je Amir Uzunović, prema informacijama tamošnje policije, nožem usmrtio svoju suprugu Zijadu Uzunović, nakon čega je pješice pobjegao s mjesta događaja. Za osumnjičenim muškarcem traje intenzivna potraga, a policija je građane upozorila da mu se ne približavaju jer ga smatra opasnim i nepredvidivim.

U braku su bili oko 15 godina

Kako piše "Avaz", supružnici su podrijetlom s područja Kaknja u Bosni i Hercegovini. Amir je iz mjesta Halinovići, dok je Zijada odrasla u selu Mijakovići. Prije više godina otišli su u Sloveniju u potrazi za boljim životom te su sa svojim maloljetnim sinom živjeli u stambenoj zgradi u Vuhredu.

U braku su, prema navodima njihovih poznanika, proveli približno 15 godina, a njihov sin ima oko 12 ili 13 godina.

Iz Policijske uprave Celje potvrdili su da je žena ubijena nožem te da je osumnjičeni nakon zločina pobjegao pješice. "Intenzivno tragamo za počiniteljem od trenutka prijave ubojstva", poručili su iz policije.

Osumnjičeni muškarac visok je oko dva metra, a u trenutku nestanka navodno je nosio traperice, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele. Policija je pozvala građane da ga, ako ga uoče, ne pokušavaju sami zaustaviti, nego da odmah obavijeste nadležne službe.

Pretražuje se i rijeka Drava

Budući da osumnjičeni satima nije pronađen, pojavile su se sumnje da je nakon ubojstva mogao počiniti samoubojstvo. Prema neslužbenim informacijama, u potragu je uključeno i pretraživanje rijeke Drave.

Njegovi poznanici navodno tvrde da ranije nije bio sklon incidentima, dok policija nastavlja opsežnu potragu i prikuplja sve informacije koje bi mogle dovesti do njegova pronalaska.