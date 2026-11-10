Nakon 14 godina devastacije počinje velika sanacija: U Šepurinama čak 38.000 kubika otpada, među njim i opasni azbest!

Jedno od najvećih ekoloških opterećenja na zadarskom području konačno bi trebalo početi dobivati konkretno rješenje. Na prostoru nekadašnje vojarne Šepurine kod Nina, gdje se godinama gomilao otpad različitih vrsta, za srijedu, 11. studenoga 2026., najavljen je početak sanacijskih radova.

Informaciju je za HRT-ov Radio Zadar potvrdio ninski gradonačelnik Emil Ćurko, naglasivši da je izvođač radova odabran i da bi postupak uklanjanja otpada trebao trajati deset mjeseci. Riječ je o prostoru koji je nakon prestanka vojne namjene 2012. godine postupno postao simbol nebrige za vrijedno priobalno zemljište.

Goleme količine otpada, uključujući i azbest

Prema službenim podacima Grada Nina i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na lokaciji se nalazi približno 38.000 kubičnih metara nelegalno odloženog otpada. Među njim su građevinski materijal, glomazni i komunalni otpad, ostaci srušenih objekata, izolacijski materijali te otpad koji sadrži azbest.

Posebnu zabrinutost izaziva prisutnost opasnog otpada koji zahtijeva odgovarajuće postupke prikupljanja, prijevoza i zbrinjavanja. Ne radi se, dakle, samo o uklanjanju velikih količina smeća nego i o sanaciji prostora na kojem je godinama dolazilo do nekontroliranog odlaganja različitih materijala.

Odlagalište se nalazi na zemljištu nekadašnjeg vojnog kompleksa na području Zatona, u administrativnim granicama Grada Nina. Prema ranijim izvještajima, onečišćenje se proteže na približno 14 hektara prostora.

Za projekt osigurano više od 4,4 milijuna eura

Vlada Republike Hrvatske još je 18. ožujka 2026. donijela odluku o financiranju sanacije, a krajem svibnja potpisan je i ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupno je odobreno 4.427.064,66 eura, čime su osigurana sredstva za prihvatljive troškove projekta.

Na natječaju za izvođenje radova izabrana je tvrtka Bagerkop-Roberto iz Novog Marofa, čija je ponuda, prema objavljenim podacima o javnoj nabavi, iznosila približno 1,48 milijuna eura.

Pritom je važno razlikovati iznos osiguran za cjelokupnu sanaciju od vrijednosti odabrane ponude za radove. Riječ je o različitim financijskim kategorijama koje se ne mogu automatski poistovjetiti.

Umjesto turističkog kompleksa – park-šuma?

Osim uklanjanja otpada, ponovno se otvorilo pitanje budućnosti ove iznimno vrijedne lokacije. Iako se u prostornoplanskim dokumentima na području Šepurina nalazi turistička zona, lokalna vlast želi drukčiji razvojni smjer.

Gradonačelnik Ćurko najavio je zalaganje za prenamjenu prostora u park-šumu, uz mogućnost uređenja plaže i ograničenih pratećih sadržaja. Takvo rješenje, prema njegovu stajalištu, dugoročno bi zaštitilo područje od pretjerane izgradnje i nove devastacije.

Međutim, konačna namjena zemljišta još nije određena. Za realizaciju ideje bit će potrebno provesti odgovarajuće prostornoplanske postupke i riješiti pitanja vlasništva i upravljanja.

Najvažnije pitanje: Kako spriječiti novo odlaganje?

Sanacija bi trebala ukloniti posljedice dugogodišnjeg neodgovornog postupanja s otpadom, no jednako važan zadatak bit će spriječiti ponovno nastajanje divljeg odlagališta. Velike površine napuštenih državnih kompleksa posebno su osjetljive kada nema stalnog nadzora i jasno određene namjene prostora.

Upravo zato početak radova na Šepurinama predstavlja tek prvi korak. Stvarni uspjeh projekta mjerit će se ne samo količinom uklonjenog otpada nego i sposobnošću nadležnih da očišćeni prostor dugoročno zaštite.