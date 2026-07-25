NAKON 130 GODINA POSTOJANJA Kultni njemački proizvođač s 3.260 radnika završio u stečaju

Kultni njemački proizvođač baterija Varta potvrdio je u petak da je pokrenuo preliminarni postupak insolventnosti pod vlastitom upravom. Varta je također potvrdila da postupak ne utječe samo na matičnu tvrtku, već i na cijelu grupu, piše Njemačka tiskovna agencija (dpa).

Tvrtka svoje poteškoće prvenstveno pripisuje pogoršanju tržišnih uvjeta, nepovoljnim tečajevima i povlačenju ključnog partnera iz dugoročne suradnje.

Samo dan ranije, vjerovnici posrnule tvrtke zatražili su razdvajanje grupe, tj. odvajanje proizvodnje kućanskih baterija, piše Fenix magazin.

Vjerovnici – uključujući Deutsche Bank i investicijske fondove RBC BlueBay, Blantyre i Whitebox – objasnili su prijedlog napetom situacijom u Varti.

Ranije je neovisna analiza konzultantske tvrtke FTI pokazala da Varti treba iznos od oko milijun eura za likvidno poslovanje.

Osim toga, potrebna je značajna injekcija kapitala kako bi se dugoročno održale poslovne operacije.

Varta je podnijela zahtjev za restrukturiranje i oporavak prema zakonu, nastojeći izbjeći postupak insolventnosti, ali od travnja prošle godine nitko od investitora nije ponudio uložiti potreban novac, rekli su vjerovnici.

Varta je tvrtka sa sjedištem u južnoj Njemačkoj, stara više od 130 godina. Osim kućanskih baterija, proizvodi mikrobaterije, sustave za pohranu energije i specijalizirane prijenosne baterije.

Prema vlastitim izjavama, zapošljava 3.260 ljudi. Varta je podnijela svoje posljednje financijsko izvješće 2024. godine. Te je godine ostvarila prodaju od 793 milijuna eura, uz gubitak od 64,5 milijuna.