Nakon 13 godina vraća se popularni show na televiziju: Poznata su prva imena koja će zaplesati pred kamerama

Nakon dugih 13 godina izbivanja s malih ekrana, popularni televizijski show „Ples sa zvijezdama“ ponovno se vraća na Hrvatsku radioteleviziju. Nova sezona počinje 31. listopada, a gledatelje očekuje osam emisijasubotom na Prvom programu HRT-a, a završna emisija na rasporedu je 19. prosinca. Za naklonost publike i što bolje ocjene stručnog žirija borit će se deset poznatih osoba koje će na plesnom podiju nastupati uz profesionalne plesne partnere.

O njihovom napredovanju odlučivat će kombinacija ocjena žirija i glasova gledatelja, a svaki novi nastup donosit će i nove plesne izazove.

Poznata prva tri plesna para

HRT je zasad otkrio tri para koja će sudjelovati u novoj sezoni.

Pjevačica Marija Husar Rimac plesat će s Ivanom Jarnecom, glumica Lana Ujević Telenta nastupit će uz Gordana Vogleša, dok će radijski voditelj Marko Bratoš svoje plesne vještine pokazati uz Tinu Walme.

Prvi natjecatelji već su započeli s pripremama, a o dojmovima, očekivanjima i reakcijama na poziv za sudjelovanje govorili su u HRT-ovoj emisiji „Kod nas doma“, u kojoj će se postupno predstaviti i ostali parovi.

Za Mariju Husar Rimac poziv u popularni show bio je veliko iznenađenje, ali i prilika da ostvari želju koju je dugo nosila u sebi.

„Šok i nevjerica, ali osoba koja me nazvala je znala da je to moja neostvarena želja. Ne znam kako se sjetio nakon toliko dugih godina. Uvijek si u fazi života kada misliš da ne možeš, da baš sada nije najbolji trenutak za to, da možda neki drugi put, a onda sam si pomislila - stani malo, vrijeme tako brzo leti, danas jesi, sutra nisi“, ispričala je pjevačica.

Njezine riječi otkrivaju da je odluka o sudjelovanju bila i svojevrsni osobni izazov, ali i podsjetnik da neke želje ne treba neprestano odgađati.

Lana Ujević Telenta nije mogla vjerovati da je poziv stvaran

Ni glumica Lana Ujević Telenta nije skrivala oduševljenje kada je saznala da će postati dio plesnog spektakla. Štoviše, u prvi je trenutak pomislila da je riječ o šali.

„Bilo je instantno 'da', s tim da sam bila u takvom šoku što sam dobila poziv da sam pitala dotičnu osobu: 'Je li vi mene zezate?' Bila sam uvjerena da me netko iz moje obitelji zeza, a i uvijek sam kao mala govorila da bih voljela plesati. Sada, u tridesetima, to se ostvarilo i baš mi je drago“, priznala je glumica.

Za nju će nastup u showu biti ostvarenje dječje želje, ali i prilika da pred televizijskim kamerama pokaže jednu drukčiju stranu svoje osobnosti.

Marko Bratoš odlučio izaći iz zone komfora

Za razliku od svojih kolegica, radijski voditelj Marko Bratoš u početku nije bio siguran želi li prihvatiti poziv.

Prva mu je reakcija, kako je otkrio, bila odbiti sudjelovanje. Ipak, na kraju je odlučio prihvatiti izazov i okušati se u nečemu što mu nije dio svakodnevice.

Uz profesionalnu plesačicu Tinu Walme sada ga očekuju treninzi i pripreme za nastupe pred publikom i stručnim žirijem.

Uz već potvrđene natjecatelje, HRT će uoči početka emitiranja predstaviti i preostale plesne parove.

Prva emisija na rasporedu je u subotu, 31. listopada, na Prvom programu HRT-a, a pobjednici nove sezone bit će poznati 19. prosinca.