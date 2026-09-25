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Nakon 13 dana stigla kiša: Čvrsnica i Blidinje konačno mogu odahnuti

Brojni pripadnici profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, koji su se posljednjih dana borili s velikim požarom na Čvrsnici, napokon mogu odahnuti
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Kiša koja je noćas oko 1 sat počela padati na području Čvrsnice i Parka prirode Blidinje još uvijek pada, donoseći veliko olakšanje nakon višednevne borbe s požarom.

Brojni pripadnici profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, koji su se posljednjih dana borili s velikim požarom na Čvrsnici, napokon mogu odahnuti.

Nakon 13 dana kiša bi, nadaju se vatrogasci, trebala u potpunosti ugasiti požarište i spriječiti njegovo ponovno aktiviranje.

Vatrogasne postrojbe iz Županije Zapadnohercegovačke posljednjih su pet dana intenzivno sudjelovale u borbi s vatrenom stihijom na području Čvrsnice.

Trenutačne vremenske prilike donose prijeko potrebno smirivanje situacije, a kiša bi trebala dodatno natopiti tlo i pomoći u gašenju preostalih žarišta, izvijestio je Drago Martinović, ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, javlja rtv-hb.com.

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