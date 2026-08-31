Nakon 12 godina stigao kraj: Tihomir Ladišić odlazi s N1 Hrvatska

News direktor Tihomir Ladišić, nakon 12 godina, odlazi s N1 Hrvatska.

„Nakon 12 godina provedenih na N1 Hrvatska, uprava Adria News Networka i ja složili smo se da je došlo pravo vrijeme za moj odlazak. Ponosan sam na ono što smo izgradili od samih početaka kanala, kao i na novinarstvo koje smo zajedno stvarali. Zahvalan sam brojnim talentiranim kolegama s kojima sam radio i cijelom timu N1 želim puno uspjeha i ubuduće“, rekao je Tihomir Ladišić.

Brent Sadler, glavni direktor za informativni program Adria News Networka rekao je:

„Tihomirov odlazak s N1 Hrvatska dogovoren je sporazumno nakon 12 godina provedenih u našoj mreži. Imao je važnu ulogu u razvoju N1 Hrvatska i pomogao je da se N1 etablira kao cijenjena novinska organizacija. Zahvaljujemo mu na predanosti i doprinosu tijekom svih ovih godina te mu želimo puno uspjeha u novom poglavlju njegove karijere.“