Nakon 12 godina ponovno pred trogirskom publikom: Sandra Abou Abdo otvorila izložbu "Unutarnji mostovi"

U Muzeju grada Trogira otvorena je samostalna izložba Sandre Abou Abdo "Unutarnji mostovi", kojom se umjetnica nakon 12 godina ponovno predstavlja trogirskoj publici. Posjetitelji mogu razgledati 21 rad nastao u prepoznatljivoj mješovitoj tehnici na drvenoj podlozi, a izložba ostaje otvorena do 23. kolovoza. Dalmatinka s berlinskom adresom Sandra Abou Abdo vratila se u Trogir izložbom koja kroz intimne portrete i emocionalne krajolike povezuje teme odlaska, povratka, pripadnosti i osobnih korijena. U središtu njezina stvaralaštva ponovno je drvo, koje umjetnica ne promatra tek kao podlogu za slikanje, nego kao ravnopravni dio umjetničkog procesa.

Izložba donosi ukupno 21 rad malog i srednjeg formata. Među njima su i dva autoportreta predstavljena na 4. i 5. Međunarodnom trijenalu autoportreta u Galeriji Prica u Zagrebu, dva rada ranije izložena u zagrebačkoj Galeriji Zvonimir te djelo predstavljeno u sklopu Berlinskog Art Weeka. Trogirska publika tako na jednom mjestu može vidjeti presjek autoričina stvaralaštva predstavljanog posljednjih godina i u Hrvatskoj i u inozemstvu. Okupljenima se na otvorenju obratila viša kustosica pedagoginja Goranka Tomaš, izrazivši zadovoljstvo ponovnim susretom trogirske publike s umjetnicom i njezinim radom. Abou Abdo potom je zahvalila svima koji su sudjelovali u realizaciji izložbe te objasnila kako je vlastite "unutarnje mostove" željela prenijeti publici i potaknuti posjetitelje da kroz izložena djela izgrade svoje.

Poseban detalj izložbe je i "ćup utisaka" u koji posjetitelji mogu ubaciti papiriće sa svojim dojmovima i komentarima. Otvorenje je glazbeno upotpunila klavijaturistica Petra Hrženjak. Sandra Abou Abdo diplomirala je 2005. godine na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu u klasi profesora Željka Marovića, a iste je godine dobila Rektorovu nagradu. Članica je HULU-a Split i berlinskog BBK-a, dok je trogirskoj javnosti poznata i kao jedna od osnivačica te prva predsjednica Likovne udruge Trogir. U Muzeju grada Trogira posljednji se put samostalno predstavila 2014. godine izložbom "Modri eter".

Izložba "Unutarnji mostovi" može se razgledati do 23. kolovoza, svakoga dana od 10 do 14 te od 16 do 21 sat. Ulaz je slobodan.