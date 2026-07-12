Najviše djece rođeno je u splitskoj bolnici. Raste broj pobačaja, sedam djevojčica mlađih od 15 rodilo

U Hrvatskoj je tijekom prošle godine rođeno 32.936 djece, što je 361 novorođenče više nego godinu ranije, pokazuju podaci Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Iako je riječ o blagom porastu, dugoročna demografska slika i dalje nije ohrabrujuća.

U usporedbi s 2015. godinom, u Hrvatskoj je prošle godine rođeno 4.316 djece manje, što potvrđuje nastavak višegodišnjeg trenda smanjenja nataliteta.



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Najveći broj poroda zabilježen je u Kliničkom bolničkom centru Split, gdje je rođeno više od četiri tisuće djece, dok je u KBC-u Zagreb rođeno oko tri tisuće beba. Tijekom godine na svijet su došla 474 para blizanaca, dok su zabilježena i dva poroda trojki.

Najviše rodilja u tridesetima

Najveći udio rodilja činile su žene u dobi od 30 do 34 godine, kojih je bilo oko 35 posto. Slijede žene između 25 i 29 godina, koje čine gotovo 29 posto svih rodilja.

Ljetopis bilježi i sedam poroda djevojčica mlađih od 15 godina, kao i osam poroda žena starijih od 50 godina.

Istodobno se nastavlja rast broja poroda carskim rezom. Tijekom prošle godine gotovo svako treće dijete u Hrvatskoj rođeno je tim putem. Udio carskih rezova porastao je s 24,4 posto u 2018. na 29,7 posto prošle godine.

Porast legalno induciranih pobačaja

Podaci HZJZ-a pokazuju i rast ukupnog broja prekida trudnoće. Prošle godine evidentirana su 8.563 pobačaja i prekida trudnoće, od čega 1.759 spontanih pobačaja, 3.170 legalno induciranih pobačaja te 3.634 ostala prekida trudnoće, među kojima su i izvanmaternične trudnoće.

U odnosu na prethodnu godinu broj legalno induciranih pobačaja povećan je za 342 slučaja, a zabilježen je i porast spontanih pobačaja.

Najviše legalno induciranih pobačaja evidentirano je u Gradu Zagrebu (501). Slijede Primorsko-goranska županija (273), Istarska županija (249) i Zagrebačka županija (216).

Najveći broj zahvata obavljen je u KBC-u Zagreb, KBC-u Rijeka te u Općoj bolnici Pula i Općoj bolnici Karlovac.

Više od 200 pobačaja kod maloljetnica

Prema dobnim skupinama, tijekom prošle godine zabilježeno je 206 legalno induciranih pobačaja kod djevojaka mlađih od 19 godina, među kojima su bila i tri slučaja djevojčica mlađih od 15 godina.

Najveći broj žena koje su se odlučile na legalno inducirani pobačaj bio je u dobnoj skupini od 30 do 39 godina.

Ljetopis također pokazuje da više od trećine žena koje su prošle godine imale pobačaj ili drugi prekid trudnoće prije toga nije rodilo nijedno dijete, dok je gotovo dvije trećine već bilo majke jednog ili više djece.