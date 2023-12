NAJVEĆI ŠUŠUR U GRADU Petak je dan za Mandrach!

Sinoćni spektakl u restoranu i baru Mandrach podigao je na noge sve ljubitelje dobre glazbe.

Na nastupu Marka Pecotića, koji je prepoznatljivim vokalnim stilom oduševio, još jednom se pokazalo zašto petkom svi žele u Mandrach. Večeri s Pecom s razlogom postaju tradicija koja svakoga petka iznenadi.

No, osim plesa i pjevanja petkom, u tijeku je i adventski program u Mandrach-u. Posjetitelji mogu, do 31.prosinca, uživati u vrhunskom glazbenom doživljaju i prigodnoj gastro ponudi po pristupačnim cijenama, u atraktivnom ambijentu restorana i bara Mandrach.

Na rasporedu su glazbeni događaji poput nastupa Damira Kedže (SRIJEDA, 20.12. u 20 sati) i Lorene Bućan (BADNJAK, 24.12. u 12 sati). Očekuju vas impresivni nastupi mladih talenata koji će svojim izvanrednim vokalima i izvedbama obogatiti toplinu adventske večeri. Za uzbudljivu blagdansku atmosferu brinu se poznati DJ-evi: Laaxen, Sodeen, Leete, Vali, Inzo.

Program je dostupan svakodnevno od ponedjeljka do petka od 18 do 24, vikendom od 10 do 24, a ulaz je besplatan za sve posjetitelje!

Ostale informacije su na službenoj Facebook i Instagram stranici, a u nastavku pogledajte kako je protekla večer puna dobre atmosfere.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Promo Foto: Promo Foto: Promo Foto: Promo Foto: Promo