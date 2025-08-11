Najveći nogometni stručnjaci okupljeni u Splitu: Seminar za trenere i delegate

Nogometno središte Split, na čelu s tajnikom Dinom Knezovićem i instruktorom, prof. Ivanom Gudeljom, danas, 11. kolovoza, s početkom u 12:00 sati u Splitu, u Dvorani Lora, organizira obvezni godišnji seminar za trenere i delegate za natjecateljsku sezonu 2025/26.

Na seminaru će biti nazočni brojni treneri klubova čije su momčadi u sustavu natjecanja NS Split (seniori, juniori, kadeti, pioniri, mlađi pioniri), kao i delegati 3. NL Jug, koji na taj način obnavljaju svoje licence.

Instruktor, proslavljeni nogometaš Hajduka Ivan Gudelj, najavljujući za Dalmaciju danas održavanje godišnjeg seminara, istaknuo je da će na istom, nakon vrhunskih nogometnih stručnjaka Matjaža Keka, Zvonimira Bobana i Igora Tudora, predavač u obliku panel-diskusije na temu “Nogometna igra danas i sutra” biti Vahid Halilhodžić, UEFA PRO trener, dok će o pravilima nogometne igre predavati Duje Strukan, sudac SuperSport HNL-a.