Najveći mali advent: Festival maskota sutra u Makarskoj

Makarska se i ove godine potvrđuje kao grad u kojem je advent posebno okrenut najmlađima. U sklopu adventskog programa, u nedjelju, 28. prosinca, na Kačićev trg vraća se Festival maskota, drugi put zaredom, nakon iznimno uspješnog i među djecom vrlo popularnog premijernog izdanja.

Festival maskota započinje u 15:00 sati na Kačićevu trgu, a ove godine u Makarsku stiže još veći broj maskota nego prošle godine, donoseći veselje, smijeh i bezbrižnu zabavu za najmlađe kroz druženje s omiljenim likovima, animaciju, kreativne radionice i posebnu blagdansku atmosferu.

Ovaj događaj dio je bogatog dječjeg programa koji se svakodnevno odvija tijekom Adventa u Makarskoj. Najmlađi tijekom cijelog adventskog razdoblja mogu uživati na klizalištu na Trgu Tina Ujevića te u Igloo-u Djeda Božićnjaka, gdje su u jutarnjim i poslijepodnevnim satima organizirane pričaonice i kreativne radionice prilagođene različitim uzrastima.

Upravo zahvaljujući raznolikom i sadržajno bogatom programu za djecu, Advent u Makarskoj s pravom nosi titulu najvećeg malog adventa u Dalmaciji – adventa s bogatim programom za djecu i obitelj.

Nakon popodnevnog programa posvećenog najmlađima, večer donosi i glazbeni dio: na Kačićevu trgu u 20:00 sati nastupit će Minea, čime će se zaokružiti još jedan sadržajan adventski dan u Makarskoj.

Najveći mali advent i ove godine donosi i tradicionalni dječji doček Nove godine, potvrđujući Makarsku kao grad u kojem blagdanski ugođaj traje od jutra do večeri i nudi raznovrstan program za sve generacije.