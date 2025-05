Najveći drift događaj godine u Splitu: Sve je spremno za automobilski spektakl na Stinicama

Najveći drift događaj godine u Splitu, DONUT Drift Kup, starta za nekoliko sati. Već od 18h, posjetitelji će moći zakoračiti na legendarne Stinice i doživjeti drift iz prve ruke.

Od 18:00 do 20:00 sati, svi posjetitelji imat će jedinstvenu priliku iskusiti DRIFT TAXI vožnju –uz profesionalne vozače, tik uz zidove u "kiss the wall" stilu! Ovaj adrenalinski doživljaj nešto je što se ne propušta.Od 20:00 do 22:00 sata slijedi opušteni Open Day program – publika će moći razgledati natjecateljske automobile, uživati u izloženim automobilima, upoznati vozače i družiti se uz glazbu, večernji bar i atmosferu koju samo Split zna napraviti, a ulaz je slobodan!

Nakon spektakularnog warm-upa, prava akcija slijedi sutra, 1. lipnja, kada najbolji vozači regije stižu na Stinice pokazati što znači voziti na granici mogućeg. Ulaznice za nedjelju dostupne su putem Eventim.hr, a broj mjesta je ograničen. Iz organizacije savjetuju kupnju ulaznica unaprijed kako bi se izbjegle gužve na ulazu.

Ovogodišnje izdanje DONUT Split natjecanja donosi rekordan nagradni fond u povijesti hrvatskog drifta – preko 30.000 € u sezoni 2025.! Ulog nije samo novac, već i prestiž, bodovi, i mjesto u povijesti domaćeg motorsporta. Znaju to jako dobro Adrian Petričević, Nikola Ilić, Marko Brdek, Ivo Znaor, Erik Janković i brojni drugi uključujući i najmlađeg natjecatelja, Tomu Ostojića, koji sa svojih 16 godina već ostvaruje jako dobre rezultate i predstavlja splitski klub AKK OMT.

Parking za posjetitelje nalazi se u neposrednoj blizini i ne naplaćuje se, a sva vozila moraju biti uklonjena po završetku događaja.

Split se ovog vikenda vraća svojim drift korijenima, a Stinice postaju središte regije za sve ljubitelje oktana, dima i vrhunske vožnje. Fanovi iz 17 županija RH i 8 država već su tu – pridružite im se i ne propustite spektakl koji se pamti.