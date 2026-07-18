Najveća zvijezda Svjetskog prvenstva ima tek tri godine i uopće nije nogometaš. Upoznajte ga

Dok Španjolska sanja naslov svjetskog prvaka, jedan od najvećih miljenika navijača uopće nije nogometaš. Trogodišnji Keyne, mlađi polubrat Laminea Yamala, posljednjih je dana postao prava internetska senzacija zahvaljujući simpatičnim reakcijama na tribinama i emotivnim susretima sa starijim bratom nakon utakmica.

Kamere su ga tijekom Svjetskog prvenstva često hvatale kako navija, plješće, šalje poljupce publici i pravi grimase, a snimke su u kratkom roku obišle društvene mreže. Nakon španjolske pobjede protiv Francuske u polufinalu, upravo je trenutak u kojem je potrčao prema Lamineu i zagrlio ga postao jedan od najupečatljivijih prizora turnira.

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Keyne je rođen 2022. godine i Lamineov je mlađi polubrat po majci Sheili Ebani. Iako ima tek tri godine, već je dobro poznato lice navijačima španjolske reprezentacije. Bio je uz brata tijekom proslave europskog naslova 2024., pojavljivao se na svečanim dodjelama nagrada, a sada je i Svjetsko prvenstvo iskoristio da osvoji simpatije nogometnih zaljubljenika diljem svijeta.

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Lamine Yamal: Čudo od djeteta koje ruši rekorde

Za Keyneovu popularnost najzaslužniji je njegov stariji brat Lamine Yamal, jedan od najvećih nogometnih talenata današnjice. Devetnaestogodišnji krilni napadač Barcelone već je s 15 godina debitirao za prvu momčad katalonskog velikana, postavši najmlađi igrač u povijesti kluba u službenoj utakmici. Ubrzo je srušio i rekorde u španjolskoj reprezentaciji kao njezin najmlađi debitant i strijelac.

Rođen je 13. srpnja 2007. u Esplugues de Llobregatu kraj Barcelone, a odrastao je u radničkoj četvrti Rocafonda u Mataróu. Golove često slavi pokazujući broj 304, posljednje znamenke poštanskog broja svoje četvrti, čime odaje počast mjestu iz kojeg je potekao.

Na Svjetskom prvenstvu 2026. predvodio je Španjolsku do finala, a dodatnu pozornost privukla je simbolika njegova dvoboja s Lionelom Messijem. Naime, svijet je ponovno obišla fotografija iz 2007. na kojoj tada 20-godišnji Messi tijekom humanitarne akcije drži u naručju nekoliko mjeseci starog Yamala. Sedamnaest godina kasnije njih dvojica sastaju se u finalu Svjetskog prvenstva.

Dok Lamine svojim potezima oduševljava na travnjaku, čini se da je Keyne već pronašao vlastiti put do srca navijača. Ako je suditi prema reakcijama na društvenim mrežama, Španjolska u ovom trenutku ima dvije zvijezde – jednu na terenu i jednu na tribinama.

@diariovasco El hermano de Lamine Yamal se volvió "loco" de nuevo en la celebración de la victoria de la selección ante Bélgica. Esta vez, Kayne le saludó sacándole la lengua ante la atenta mirada del futbolista, que le sonreía desde el césped del estadio. #keyne #lamineyamal #mundial #futbol #españabelgica #mundial2030 ♬ sonido original - El Diario Vasco