Najveća zvijezda Svjetskog nije ni Messi ni Ronaldo. 40-godišnjak traži novi klub

Vratar Zelenortskih Otoka Vozinha jedno je od najvećih iznenađenja netom završenog Svjetskog prvenstva. Na turnir je stigao kao široj javnosti gotovo nepoznat nogometaš, a odlazi kao globalna senzacija koju na ulici zaustavljaju zbog fotografija i intervjua. Unatoč nagloj popularnosti, tvrdi da ga slava nije promijenila.

"Slava me nije bitno promijenila. Moram ostati onakav kakav jesam", rekao je za španjolsku Marcu tijekom FIFA-inog turnira legendi u Rockefeller Centeru u New Yorku. Dok su se ondje okupljale neke od najvećih nogometnih zvijezda, mnogi su navijači tražili upravo fotografiju s vratarom Zelenortskih Otoka.

S 50 tisuća pratitelja do gotovo 29 milijuna

Vozinhina popularnost eksplodirala je nakon utakmice protiv Španjolske, u kojoj je briljirao između vratnica. Na početku Svjetskog prvenstva na Instagramu ga je pratilo oko 50 tisuća ljudi, a već nakon te utakmice broj pratitelja narastao je na gotovo 14 milijuna.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Josimar Dias (@vozinha1)

Do kraja prvenstva premašio je 28 milijuna pratitelja, čime je postao nogometaš s najvećim rastom popularnosti tijekom turnira, prestigavši čak i Erlinga Haalanda. Danas ga na toj društvenoj mreži prati oko 29 milijuna ljudi.

"Prije prvenstva rekli bismo da smo sa Zelenortskih Otoka, ali 90 posto ljudi nije znalo gdje se nalazimo. Sada cijeli svijet zna za našu zemlju i to nam je iznimno važno", rekao je.

Posebno pamti dvoboj s Argentinom i susret s Messijem

Jedan od najdražih trenutaka na prvenstvu bila mu je utakmica protiv Argentine, u kojoj su Zelenortski Otoci poraženi 3:2.

"Bilo je sjajno igrati protiv njih. Bili smo ravnopravni gotovo do samog kraja i imali priliku pobijediti. Bio je to velik trenutak za mene i moju zemlju. Pokazali smo svijetu da i mi imamo kvalitetu", prisjetio se.

Posebno emotivno govorio je o susretu s Lionelom Messijem.

"Messija ne treba posebno predstavljati. Za mene je on najbolji nogometaš na svijetu. Ono što radi traje više od 20 godina i bila mi je velika čast igrati protiv njega", istaknuo je.

Slobodan je igrač i traži novi izazov

Nakon završetka Svjetskog prvenstva iskusni vratar traži novi klub. Kaže da želi igrati još jednu do tri godine, ovisno o tome kako će njegovo tijelo reagirati.

"Slobodan sam igrač i tražim dobar projekt. Nadam se da ću uskoro pronaći pravi klub", rekao je.

Dodao je kako ne želi biti doveden isključivo zbog popularnosti koju je stekao na Svjetskom prvenstvu, nego traži sredinu koja će cijeniti njegove kvalitete i iskustvo te mu omogućiti nastupe na visokoj razini. Iako se posljednjih dana spominje mogućnost odlaska u MLS, tvrdi da još ništa nije dogovoreno. Na pitanje o mogućem transferu u Inter Miami kratko je odgovorio:

"Ne znam."