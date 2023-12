NAJVEĆA KARTING STAZA U HRVATSKOJ NALAZI SE U SPLITU Za potpun užitak tu si i jela s roštilja i različite pizze

Luda Baba TTTS i Karting Arena Split daruju četiri osobe vožnjom kartinga i jelima po izboru. Zapratite ih na društvenim mrežama i označite koga vodite u ovaj adrenalinski provod

Luda Baba s vrhunskim pizzama i jelima s roštilja već je prepoznata od strane splićana, a ono što je novo je da je uređen i dodatni grijani zatvoreni prostor te ih možete posjetiti svaki dan neovisno o vremenskim uvjetima. Uz ugostiteljstvo zabavit ćete se na najvećoj karting stazi u Hrvatskoj, a da Luda Baba nikad ne miruje dokaz je i priprema novog kompleksa sa sadržajima za djecu koji se otvara na proljeće.

Svakako morate isprobati i novouređenu stazu u City Center One gdje vas očekuju novi kartinzi s odličnim performansama koje će zadovoljiti i zahtjevnije vozače.

Proslavite rođendan na originalan način, zabavite se s prijateljima ili dođite na team building... i to uz 20% popusta koji vrijedi sve do kraja siječnja.

LUDA BABA TTTS

091 6060 699

KARTING ARENA CITY CENTER ONE

091 6015 095