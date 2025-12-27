Najveća garaža u Splitu raste na Sućidru: 600 novih parkirnih mjesta i sportski sadržaji na krovu

Već su izvođači radova na najvećem parkiralištu koje se posljednjih godina (zapravo desetljeća, ma ikad!) gradilo u Splitu 'izašli' iz temelja te se naziru pozamašne dimenzije infrastrukturnog objekta na Vrhu Sućidra!

Zbog izgradnje stanari okolnih nebodera i kuća ostali su bez stotinjak mjesta koja su inače koristili na betoniranoj površini uz ulicu Sućidar, no zato su dobili neka kompenzacijska mjesta na Vukovarskoj... A kad garaže na četiri etaže budu gotove, bit će ukupno novih 600 mjesta za limene ljubimce!

-Ova garaža imat će kapacitet od 608 parkirnih mjesta, raspoređenih na četiri etaže, a na krovu garaže planirani su sportski sadržaji s pratećim prostorima i dječje igralište. U prizemlju će se nalaziti tržnica i reciklažni centar. - najavili su iz Banovine projekt 'težak' gotovo 14 milijuna eura bez PDV-a. Rok dovršetka je 18 mjeseci od početka gradnje, znači cca još pola tog vremena do novog seta garaža, nakon što je prije otprilike pet godina s druge strane, u Krležinoj, sagrađena garaža za oko 300-tinjak vozila.