Najstariji morski park na Mediteranu slavi 66. rođendan

Na današnji dan, 11. studenoga 1960. godine, sjeverozapadni dio otoka Mljeta proglašen je nacionalnim parkom. Šezdeset i šest godina poslije, Park nastavlja čuvati prirodnu i kulturno-povijesnu baštinu koja Mljet čini jedinstvenim.

Veliko i Malo jezero, guste šume, razvedena obala te bogatstvo flore i faune čine prepoznatljivu sliku Parka. Jednako važan dio njegove vrijednosti jest kulturna baština, koja svjedoči o dugoj i bogatoj povijesti otoka. Očuvanje tog nasljeđa odgovornost je prema generacijama koje dolaze i zahtijeva svakodnevnu brigu, praćenje stanja prirode i odgovorno upravljanje.

Uspješna sezona i nova ulaganja u Nacionalni park Mljet

Nacionalni park Mljet bilježi uspješnu sezonu, a među važnim projektima je „Obnova prirode otoka Mljeta“, za koji je odobreno 1.651.760,91 eura bespovratnih sredstava Europske unije. Projekt je prijavljen na poziv „Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000“, a obuhvaća Nacionalni park Mljet, Značajni krajobraz Saplunara i područja ekološke mreže Natura 2000.

Aktivnosti su usmjerene na obnovu staništa i očuvanje zaštićenih vrsta. Među njima su zaštita pješčanih dina u Saplunari uklanjanjem invazivnih biljnih vrsta, sprječavanje zarastanja Kneže polja te unaprjeđenje održavanja protupožarnih prosjeka i prometnica.

Na jačanje sigurnosti i operativnih kapaciteta usmjeren je i projekt „Unaprjeđenje sustava protupožarnog nadzora i obalne infrastrukture na području Nacionalnog parka Mljet“. Projekt predviđa izgradnju i opremanje prostorije za protupožarno dežurstvo te postavljanje pontona za pristajanje električnih brodova kojima se prevoze posjetitelji. Cilj je ojačati zaštitu Parka od požara i unaprijediti sigurnost obalne infrastrukture.

Uspješna sezona dodatni je poticaj za razvoj kvalitetne i održive ponude, uz očuvanje prirodnih vrijednosti kao temeljnu zadaću Parka. Šezdeset i šest godina nakon proglašenja, vrijednost Nacionalnog parka Mljet ne mjeri se samo prirodnim ljepotama, već i zajedničkim trudom svih koji ga čuvaju i razvijaju.