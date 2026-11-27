Taman kad smo pomislili da će nam blagdani donijeti malo predaha, najnovije brojke ponovno su upalile crveni alarm: inflacija u Hrvatskoj raste već treći mjesec zaredom, a energija je u godinu dana poskupjela za više od 20 posto. Dok građani u strahu zbrajaju koliko će ih ove godine koštati lampice, grijanje, pečenje kolača po višoj tarifi i obvezni adventski šoping, s domaće glazbene scene stiže potpuno neočekivan odgovor na blagdansku skupoću.

Muška klapa Praska - Podstrana, ženska klapa Fjoret - Makarska i poznati reper Ante CASH, Imotski/Zadar/ Zagreb udružili su snage u novoj božićnoj pjesmi i videospotu simboličnog naziva "Panettone", kojom na duhovit, ali brutalno iskren način seciraju upravo ono što nas najviše muči – potrošačko ludilo, nabijanje troškova i stres koji nam je ukrao radost blagdana.

Klapa Praska: Gdje su se sakrili popusti ove godine?

Kako preživjeti Advent bez minusa na računu?

Dok trgovački centri bliješte jače nego ikad, a cijene namirnica i poklona lete u nebo, autori i izvođači nove pjesme bez dlake na jeziku progovaraju o apsurdu modernog Adventa. Kroz zarazni ritam i šaljive stihove, klape i Ante CASH slikaju svakodnevicu u kojoj smo postali robovi materijalnog – jurimo po prepunim trgovinama, peglamo kartice za skupe darove, dok nam uvozni simboli poput Grincha, Djeda Mraza i Orašara vrište iza svakog ugla i odvlače nas iz topline vlastitog doma.

Klapa Fjoret: Ovih blagdana mnogima neće biti do smijeha. Zato smo ih odlučile obradovati onim što najbolje znamo. Pjesmom !

Pjesma duhovito podsjeća i na klasičnu blagdansku dramu u kuhinji – dok ćemo ove zime zbog skupih kilovata panettone morati peći iza 21 sat kad krene jeftinija struja, domaćice se satima muče oko tog zahtjevnog talijanskog kolača. A kada se tijesto na kraju ne digne, umjesto pjesme i veselja nastaje opća panika.

Besplatna valuta koja ne podliježe inflaciji

Iza vrhunske zezancije i spoja klapske tradicije s britkim reperskim stilom Ante Casha, krije se snažna poruka koja u ovim vremenima opće skupoće zvuči aktualnije nego ikad. Refren pjesme vraća fokus na jedinu stvar koja ne košta ništa, a vrijedi najviše: moramo ponovno pustiti Isusa u svoj dom, jer jedino je On pravi Božić.

Ante CASH i Vinko Didović pripremaj smjesu za Panettone u studiju Tomislava Mrduljaša

Kroz tu glavnu misao, "Panettone" nas podsjeća da za istinsko blagdansko bogatstvo nije potreban pun novčanik ni pretrpan blagdanski stol. Pozvani smo dijeliti milost, toplu riječ, druženje i pjesmu s onima kojima je to najpotrebnije – jer su upravo zajedništvo i iskrena radost jedina valuta koju inflacija nikada ne može obezvrijediti.

Spoj koji je zapalio društvene mreže

Suradnja klape Praska, klape Fjoret i Ante Casha pokazala se kao dobitna kombinacija za podizanje raspoloženja u tmurnim ekonomskim vijestima. Dok klapski glasovi donose onu pravu blagdansku emociju i toplinu, Ante Cash svojim prepoznatljivim humorom pogađa točno u sridu našeg mentaliteta.

Videospot donosi niz komičnih situacija u kojima će se prepoznati svaka hrvatska obitelj, a jedno je sigurno – "Panettone" je jedini blagdanski "proizvod" ove zime koji vam neće isprazniti račun, već će vam napuniti srce.