Najranije ujutro vozio sa 1.44 promila. Ili je išao s provoda doma ili je jednostavno rano počeo piti

Policijski službenici Policijske postaje Ston su u ponedjeljak, nešto iza 7 sati, u Stonu zaustavili osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka koje je se nije kretalo sredinom obilježene prometne trake.

Vozilo se kretalo iz smjera Stona prema mjestu Hodilje, a prometnom kontrolom je utvrđeno kako njime upravlja 52-godišnjak koji je bio vidljivo alkoholiziran.

Vozač nije koristio sigurnosni pojas i kod sebe nije imao vozačku dozvolu kao ni osobnu iskaznicu.

Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,44 g/kg.

Nezadovoljan zaustavljanjem i odlukom policijskih službenika da se smjesti u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva 52-godišnjak je počeo vrijeđati policijske službenike i narušavati javni red i mir, a s takvim ponašanjem nije prestao ni nakon naredbe policijskih službenika da prestane s takvim ponašanjem.

Muškarac je uhićen i zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, odveden na Općinski sud u Dubrovniku uz prijedlog policije sudu da mu se odredi jednomjesečna zatvorska kazna, novčana kazna od 1570 eura i mjera zabrane upravljanja vozilom.

Sud je donio rješenje kojim se vozaču određuje zadržavanje u trajanju od 5 dana te će se postupak utvrđivanja njegove prekršajne odgovornosti i sankcije utvrditi naknadno.